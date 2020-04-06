Штраф за уборку на кладбище во время карантина. Правда ли?

В официальном аккаунте инстаграма Старомышастовского сельского поселения разместили фото, где мобильный отряд самоконтроля проверяет соблюдение карантинных мер.

Позднее в некоторых сообществах Краснодарского края начали распространять информацию о том, что казаки и полицейские там «составляли протоколы, на основании которых каждого нарушителя оштрафовали на 15 тысяч рублей».

Однако в самой Старомышастовской это опровергли. Никто никому штраф не выписывал.

«Они не выписывают протоколы, а проводят беседы о необходимости находиться дома», – говорится в официальном сообществе.

Ситуацию журналисту «РВС» прокомментировала пресс-служба ОМВД России по Динскому району.

«В станице Старомышастовской сотрудниками мобильного отряда самоконтроля в составе сотрудников полиции, казаков, представителей органов местного самоуправления и общественников были организованы профилактические мероприятия с целью проверки основания нахождения людей на улицах в период карантина, введенного на территории Краснодарского края с 31 марта. С гражданами, находившимися на улице, проводились беседы и вручались уведомления. Административных материалов составлено не было», – сообщили там.

Ситуация неоднозначная. Согласно постановлению о введении карантина в Краснодарском крае от 31 марта, жители края могут покидать свои дома лишь в случае крайней необходимости. Допускается выход:

в случае необходимости ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными людьми или лицами, нуждающимися в постоянном стороннем уходе;

для доставки товаров первой необходимости для граждан старше 65 лет;

для посещения продуктового магазина и аптеки, расположенных рядом с домом;

для выноса мусора.

В данной ситуации, видимо, сработал смягчающий метод: первый раз – предупреждение, второй раз – уже штраф.

Напомним, вчера, 5 апреля, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил карантин до 12 апреля.



