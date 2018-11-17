Сильнейший лесной пожар уничтожает Калифорнию

В округе Бьютт в Калифорнии в эти дни свирепствует сильнейший пожар, справиться с которым пока никто не может.

Пожар вспыхнул утром 8 ноября 2018-го года. Огонь практически уничтожил город Парадайз, его придется отстраивать заново. Погибло более 70 человек, более тысячи числятся пропавшими без вести.

На сегодняшний день площадь пожара «Кэмп» составляет более 566 кв. км. Пламя уничтожило 10 тысяч жилых домов. Для борьбы с огнем в округе мобилизовано более 5,4 тысячи пожарных, 620 единиц спецтехники, 24 вертолета, 105 бульдозеров и 75 автоцистерн для перевозки воды.

Сообщается, что в некоторых районах Калифорнии температура воздуха снизилась на 10 градусов из-за плотной пелены дыма.

Ситуация осложняется погодой: в регионе уже месяц не было осадков, дует ветер.

Сейчас огонь локализован на 40%, но пламя продолжает распространяться