Сильные дожди и град ожидаются в ближайшие два дня

По данным Росгидромета, во второй половине суток 2 октября, а также 3-4 октября по краю ожидаются сильные дожди, гроза, град, усиление ветра до 20-23 м/с.

Специалистами Краснодарского филиала Кубаньэнерго предпринят ряд превентивных мер для обеспечения стабильного функционирования электросетевого комплекса на период непогоды. В полной готовности находится мобильный персонал, спецтехника, резервные источники питания. Ведется постоянный мониторинг погодных условий. В случае возникновения технологических нарушений энергетики готовы оперативно выехать на место для их ликвидации.

Особое внимание уделяется обеспечению надежного энергоснабжения социально значимых объектов.

Налажено взаимодействие с гидрометеорологическими службами, местными подразделениями МЧС, администрациями.

Для информирования населения по вопросам электроснабжения, в том числе в случае возникновения технарушений, работает многоканальная горячая линия Кубаньэнерго с единым федеральным номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Кубаньэнерго предупреждает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии — отходите от провода, не отрывая стопы от земли.