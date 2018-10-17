Синоптики: эта зима может стать самой теплой за последние 25 лет

Об этом СМИ сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Отмечается, что температура воздуха в октябре держится выше среднесуточных показателей. А настолько продолжительной теплая погода в октябре случается раз в 50 лет.

О теплой зиме говорят и народные приметы. Например, считается, что какая погода стоит на Покров, такой же будет и зима. Наши предки подметили, что чем теплее в этот день, тем позже наступят заморозки. А в Динском районе 14 октября зафиксирована температура в 15 градусов в тени.

Но долгосрочные прогнозы – дело не очень точное. Если говорить о прогнозе на ближайшие две недели, то синоптики обещают нашему району снижение температуры и дожди. Уже в эти выходные, 20 и 21 октября, лучше не выходить из дома без зонтика,

Всю следующую неделю будут идти дожди, которые не принесут значительного похолодания. Температура воздуха будет держаться на нынешних вполне комфортных значениях.

А вот с 29 октября начнет холодать. Температура воздуха ночью будет чуть выше нуля – 1-2 градуса. Дневная не дотянет до 10 градусов. И все это на фоне дождей.