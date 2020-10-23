Сиротам из Динского района приобрели 52 квартиры в пос. Афипском

Администрация Динского района приобрела 52 квартиры для детей-сирот в поселке Афипском Северского района.

Об этом сообщил глава района в своих соцсетях.

"Это на 7 жилых помещений больше, чем в 2019 году, – отметил Евгений Пергун. - В рамках муниципальной программы «Дети Кубани» на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2020 году направлено более 80 миллионов рублей".

Сейчас жилье оформляется. До конца года сиротам обещают в порядке очередности вручить ключи.

На вопрос, почему жилье предоставляется за пределами района, в пресс-службе пояснили, что в Динском районе нет свободной муниципальной земли. По закону, у муниципалитета есть право приобретать квартиры в любом населенном пункте края.