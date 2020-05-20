Ситуация по коронавирусу на 20 мая в мире, стране, крае и районе
Динской район
На 20 мая зарегистрирован еще один пациент как заразившийся COVID-19. Он вернулся из другого региона.
Под наблюдением медиков – 144 человека.
Взято на контроль за последние сутки – 33 человека. Из них 26 прибыли из других регионов и 7 – контактировали с заболевшими.
Снято с контроля – 5 человек.
За весь период в Динском районе заболело коронавирусом 33 жителя. Смертей нет.
Выздоровело большинство – 17 человек.
Лечатся сейчас – 15 человек. 13 из них – в Красноармейском инфекционном госпитале, 2 – в краевой инфекционной больнице.
Краснодарский район
Выявлено инфицированных случаев за сутки – 91. Возраст – от 1,9 месяцев до 94 лет. Заболевшие: 55 женщин и 36 мужчин.
Выписаны – 179.
Случаи зафиксированы в следующих местах:
- 37 – Краснодаре;
- по 7 — в Мостовском и Кавказском районах;
- 6 – в Славянском районе;
- 5 – в Гулькевичском районе;
- по 3 — в Горячем Ключе и Крымском районе;
- по 2 человека зафиксировано в Сочи, Белореченском, Красноармейском, Туапсинском, Новокубанском, Динском, Ленинградском и Апшеронском районах;
- по 1 — в Усть-Лабинском, Отрадненском, Новопокровском, Темрюкском, Тимашевском и Каневском районах, а также в Армавире.
Общее число заболевших на Кубани – 2883 человека, из них 165 детей.
Выписаны – 1540.
26 пациентов умерло.
37 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Россия
Зараженных – 308 705 ( за сутки +8 764 в 84 регионах).
Скончались – 2 972 (за сутки +135).
Выздоровели 85 392 (за сутки +9 262)
Впервые число выписанных после лечения за сутки превысило число заболевших.
Мир
Случаев заражения — 4 900 155.
Выздоровлений —1 689 254.
Смертей — 323 333.
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