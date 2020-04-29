Ситуация с коронавирусом на 29 апреля: мир, Россия, Кубань

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру на утро 29 апреля составляет 2 959 929 человек, скончались 202 733, сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Европе – 1 386 693. За сутки в мире было зарегистрировано 73 278 новых случаев заражения и 5 040 смертей.

В то же время Университет Джонса Хопкинса, объединяющий данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других источников в отдельных странах, сообщает о 3 116 680 заболевших и 217 168 погибших.

В России на 29 апреля зарегистрировано 99 399 заболевших. Из них 5 841 – за последние сутки.

10 286 человек выздоровели (+1830 за сутки). 972 пациента умерли (108 из них – за сутки).

На Кубани подтверждено 63 новых случая коронавируса.

Среди пациентов 38 женщин и 25 мужчин, в том числе трое детей. Возраст пациентов – от пяти лет до 81 года.

27 новых случаев выявлено в Краснодаре, из них один подросток 15 лет, 11 в Сочи, в том числе дети пяти и десяти лет, восемь в Лабинском районе, по два – в Туапсинском, Тихорецком и Отрадненском районах, по одному – в Кореновском, Щербиновском, Кавказском, Динском, Каневском, Темрюкском, Белоглинском, Кущевском, Успенском, Крымском и Ейском районах.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом составляет 951, из них 66 детей. 250 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 27 детей. 20 пациентов умерли, 23 человека находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

За сутки на Кубани скончался мужчина с диагнозом "коронавирус".

39-летний пациент умер в специализированной клинической инфекционной больнице Краснодара.

С 10 апреля мужчину беспокоили непродуктивный кашель и одышка, повышенная температура. У него была диагностирована двусторонняя полисегментарная пневмония, исследование на COVID-19 показало положительный результат. С 21 апреля пациент находился на искусственной вентиляции легких. Он страдал сахарным диабетом.

В Министерстве здравоохранения Кубани сообщили, что за пределы края мужчина не выезжал. Он проживал с матерью, у которой тоже выявлен коронавирус. Женщина госпитализирована в СКИБ.





По сообщению краевого оперативного штаба, в медицинские организации региона с подозрением на коронавирусную инфекцию обратились 2795 человек, в том числе 387 детей. Продолжают стационарное лечение 1438 человек, из них 147 детей. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 8381 человек, включая 189 детей. Лабораториями Роспотребнадзора проведено 26569 исследований, лабораториями регионального Минздрава – 48069 исследований.

В обсерваторах остаются 1284 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.