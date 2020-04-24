Ситуация с коронавирусом в Динском районе на 24 апреля

Как сообщает Динская ЦРБ, 24 апреля под медицинским наблюдением находятся 149 человек. Взяты на контроль 33 человека, прибывших из других регионов страны, а также контактировавших с заболевшими. Наблюдение завершено у 29 граждан.

В инфекционном госпитале Красноармейского района продолжают лечение 5 наших жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

За сутки новых подтвержденных случаев заболевания не зарегистрировано. 2 человека с подозрением на инфицирование, обследование проведено.

Вчера вечером в обсерватор станицы Динской заселен 21 человек, прибывший на территорию Краснодарского края из других регионов России.

Для контроля за состоянием граждан, пребывающих в обсерваторе, организован круглосуточный медицинский пост.

“В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края все граждане, не имеющие регистрации в крае, в течение 14 дней должны соблюдать карантин в условиях обсерватора. В связи с этим, пожалуйста, информируйте своих родственников, друзей и знакомых, планирующих в ближайшее время поездку в наш регион, о том, что по приезду в край они в обязательном порядке будут размещаться на 14 дней в обсерваторе, причем в любом муниципальном образовании края, где имеются свободные места. Вероятно, поездку стоит отложить”, – сообщают медики.