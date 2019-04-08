Скачки напряжения не дают покоя новотитаровцам

Жительница станицы Новотитаровской обеспокоена скачками напряжения. По ее словам, это давняя проблема.

«Прошлым летом я обращалась с жалобой в приемную губернатора края. Через какое-то время приехали люди в униформе. Это было после дождя и вечером, когда температура упала и напряжение, конечно же, было нормальным. А после этого и по сей день ничего не изменилось. Сейчас пытаюсь постирать. Весь день напряжение скачет. У нас стоит стабилизатор на газовом котле, поэтому есть возможность отслеживать напряжение. Оно скажет от 110 до 240 Вт. И это все время. Стиральную машинку я выключила, потому что она так выла, как будто хотела взлететь. А электротехника нынче недешевая. С нашей пенсии менять ее накладно», – рассказывает о своей проблеме станичница.

Обращение было передано в ПАО «Кубаньэнерго «Краснодарские электрические сети».

27 марта 2019 года персонал филиала ПАО «Кубаньэнерго» произвел проверку уровня напряжения на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по данному адресу. Выполненные замеры подтвердили соответствие уровня напряжения ГОСТу 32144-2013.

Проще говоря, хозяевам необходимо искать причину скачков напряжения на своей территории.

На территории ответственности Краснодарского филиала «Кубаньэнерго» действует центр обслуживания потребителей и пять пунктов обращения потребителей в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах Республики Адыгея.

Подразделения по работе с потребителями функционируют по принципу «единого окна». Здесь граждане могут получить информацию о порядке технологического присоединения к электросетям, об оформлении и получении документов на техприсоединение, подать жалобу или обращение, а также оставить письменное обращение о получении дополнительных электросетевых услуг.

По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), в пункт обращений потребителей Динского РЭС (ст. Динская, ул. Широкая, 91, тел.: 6-13-55, 6-13-25).

Подать заявку на технологическое присоединение в Краснодарском крае и Республике Адыгея физические и юридические лица могут либо через портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф, либо через официальный сайт дочерней компании «Россетей» – ПАО «Кубаньэнерго» в разделе «Личный кабинет».

ПАО «Кубаньэнерго» также осуществляет интерактивное обслуживание клиентов на своем веб-сайте www.kubanenergo.ru в разделе «Потребителям / Система обслуживания потребителей» посредством приема заявок на оказание услуг через личный кабинет клиента, принимает обращения потребителей услуг через интерактивную обратную связь (интернет-приемную), предоставляет информацию потребителям в подразделе «Вопрос-ответ».

Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» – «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)