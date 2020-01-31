Скейт-площадки в Новотитаровской и Пластуновской

За последние десять лет скейт-движение в России начало набирать обороты. Власти крупных городов вплотную занялись обустройством специальных площадок для тренировок с рампами и трамплинами. Такая тенденция дошла и до регионов. В станице Динской, например, скейт-площадка была установлена несколько лет назад, что вызвало восторг со стороны молодежи. В свою очередь администрации других поселений Динского района также задумались об обустройстве специальных зон для скейтеров.





В Новотитаровской с конца сентября 2019-го года, в центральном парке, начала функционировать скейт-площадка. В Пластуновском сельском поселении также в планах установить скейт-площадку возле стадиона в центральном парке. Это хотят приурочить к реконструкции парка — помимо зоны для скейтеров также планируют создать несколько площадок со спортивными снарядами и территорию для тренировок. Стоит отметить, что и раньше центральный парк Пластуновской мог похвастаться неплохой спортивной зоной — ведь именно там проводятся ежегодные соревнования по стрит-воркауту среди молодежи, куда приезжают спортсмены с разных уголков Краснодарского края и даже его пределов.