Скейтплощадка в Динской: для спорта или "вечеринок"?

Скейтплощадка в Динской: для спорта или
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Скейтплощадка в Динской: для спорта или "вечеринок"?

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4 часа назад БлагоустройствоГазета РВСДинскаяДинской районМолодежь распивает алкогольПроблемаРВСЧем заняться молодежи

Скейт-площадка  в Динской – место не очень спортивное. Скажем прямо, злачное. Кроме ребят, приходящих туда покататься на скейтах, самокатах и велосипедах, место за киноцентром облюбовали подростки с  неспортивными интересами. Ни для кого не секрет, что  молодежь там регулярно устраивает «вечеринки»: распивают спиртные напитки, курят, и, судя по запаху, не только обычные сигареты. При этом после себя они оставляют такой мусор, что  можно заподозрить не только распитие алкоголя и курение, но и употребление  других веществ неизвестного происхождения.

В пятницу, 9 августа, в «РВС» обратились молодые люди, для которых скейт-площадка – это место для активного досуга.

- Часов в 18-19 приходят  молодые люди, которые  пьют спиртное, курят электронные сигареты, матерятся, мусорят.  В это время здесь катаются на скейтах  дети в возрасте 8-12 лет, они все это видят. Более того, их пытаются приобщать к алкоголю и курению. Есть ребята, которые сами наводят на площадке порядок, а эти приходят вечерами и мусорят. После таких вечеринок  остаются бутылки из-под пива и прочий мусор. Пожалуйста, примите меры, это уже невозможно.

Мы обратились в полицию.  Нам прокомментировали, что скейт-площадка входит в маршрут патрульных групп ППС, ДПС, ДНД. Днем туда наведываются сотрудники ОПДН.  Но застать там «вечеринки» практически никогда не удается.

Напомним, 20 июня  в районе скейт-площадки был обнаружен лежащий на земле  молодой человек, которого  изначально приняли  за труп. На место прибыли сотрудники ОМВД по Динскому району, медики. Парня привели в чувство, предположительно, он находился в состоянии  опьянения – алкогольного или наркотического, выяснялось  во время экспертизы.

В соцсетях «РВС»  была опубликована история о том, как ребята сами  наводят порядок на скейт-площадке,  что они просят власть обратить внимание на ее состояние, отремонтировать.

Но пока что благоустройство обходит эту территорию, и медленно, но уверенно она все больше становится местом для посиделок с алкоголем, а не для занятий спортом.

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