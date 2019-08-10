Скейтплощадка в Динской: для спорта или

Скейт-площадка в Динской – место не очень спортивное. Скажем прямо, злачное. Кроме ребят, приходящих туда покататься на скейтах, самокатах и велосипедах, место за киноцентром облюбовали подростки с неспортивными интересами. Ни для кого не секрет, что молодежь там регулярно устраивает «вечеринки»: распивают спиртные напитки, курят, и, судя по запаху, не только обычные сигареты. При этом после себя они оставляют такой мусор, что можно заподозрить не только распитие алкоголя и курение, но и употребление других веществ неизвестного происхождения.

В пятницу, 9 августа, в «РВС» обратились молодые люди, для которых скейт-площадка – это место для активного досуга.

- Часов в 18-19 приходят молодые люди, которые пьют спиртное, курят электронные сигареты, матерятся, мусорят. В это время здесь катаются на скейтах дети в возрасте 8-12 лет, они все это видят. Более того, их пытаются приобщать к алкоголю и курению. Есть ребята, которые сами наводят на площадке порядок, а эти приходят вечерами и мусорят. После таких вечеринок остаются бутылки из-под пива и прочий мусор. Пожалуйста, примите меры, это уже невозможно.

Мы обратились в полицию. Нам прокомментировали, что скейт-площадка входит в маршрут патрульных групп ППС, ДПС, ДНД. Днем туда наведываются сотрудники ОПДН. Но застать там «вечеринки» практически никогда не удается.

Напомним, 20 июня в районе скейт-площадки был обнаружен лежащий на земле молодой человек, которого изначально приняли за труп. На место прибыли сотрудники ОМВД по Динскому району, медики. Парня привели в чувство, предположительно, он находился в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического, выяснялось во время экспертизы.

В соцсетях «РВС» была опубликована история о том, как ребята сами наводят порядок на скейт-площадке, что они просят власть обратить внимание на ее состояние, отремонтировать.

Но пока что благоустройство обходит эту территорию, и медленно, но уверенно она все больше становится местом для посиделок с алкоголем, а не для занятий спортом.