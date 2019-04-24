Схема движения транспорта на Радоницу

Как сообщает администрация Динского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий, посвященных Радонице – дню особого поминовения усопших, будет введено временное изменение организации дорожного движения.

В районе центрального кладбища на участке автомобильной дороги на ул. Суворова в период с 5 по 7 мая с 6.00 до 15.00 проезд будет осуществляться в соответствии со схемой организации дорожного движения.