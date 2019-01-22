Сколько будут платить динчане за вывоз мусора с января 2019 года

В связи с повышением НДС с 1 января 2019 года единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами АО «Мусороуборочная компания» составляет 366,74 руб. за кубометр.

Таким образом, те, кто проживает в Динском районе в частных домах (в том числе на садовых участках), будут платить 94,74 рубля с человека, в квартирах — 79,46 рубля с человека. Владельцы садовых участков, обрабатываемых в сезон, на 1 участок в месяц – 25,67 рубля.

Для получения подробной информации гражданам необходимо обращаться в офисы АО «Мусороуборочная компания» по месту жительства или в главный офис по адресу: ст. Динская, ул. Красная, 53/1.

Напомним, со второго полугодия 2018 года жители частного сектора платили 93,16 рубля, многоквартирных домов – 78,14 рубля. Владельцы садовых участков за вывоз мусора платили по 25,24 рубля.