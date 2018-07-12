В Динском районе изменились тарифы на вывоз мусора

Две недели назад «РВС» писала о том, что цены на тарифы на коммунальные услуги вырастут с июля. Тарифное регулирование в крае провела региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края. Рост цен в этой области утверждает Правительство РФ. Она же устанавливает и максимальное значение, на которое могут вырасти тарифы. В 2018-м году кабинет министров определил, что для Краснодарского края и ряда других регионов это 3,5 — 4,5 %. На основании этого региональная энергетическая комиссия — департамент цен и тарифов Краснодарского края установила новые цены на электроэнергию, газ и т. д.

Но стало известно, что за мусор жители будут платить меньше!

С 1 июля РЭК пересмотрела тарифы регионального оператора АО «Мусороуборочная компания» для Динского района. Со второго полугодия жители частного сектора будут платить 93,16 рубля вместо нынешних 111,01 рубля. Многоквартирных домов – 78,14 рубля вместо 93,11 рубля. Владельцы садовых участков за вывоз мусора заплатят по 25,24 рубля.

Снижение тарифа – результат изменения федерального законодательства. Как рассказал «РВС» заместитель директора АО «Мусороуборочная компания» Константин Семернин, правительство РФ снизило ставки за негативное воздействие на окружающую среду при размещении малоопасных твердых коммунальных отходов.

Эта мера введена в целях снижения нагрузки по оплате потребителями услуг по вывозу мусора.

Как нам удалось узнать, постановление правительства РФ № 758 от 29 июня 2018 г., снизившее ставку за негативное воздействие на окружающую среду, предполагает повышение данного тарифа на 15 % в течение 7 лет.

Отмечается, что последующий рост ставки направлен на вовлечение коммунальных отходов, подлежащих утилизации, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья и энергии.