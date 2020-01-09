Сколько дней на праздники в 2020 будут отдыхать россияне?

Из-за переносов праздничных дней в 2020 году у россиян будет четыре затяжных выходных по три дня и одни дополнительные каникулы в мае.

В феврале мы отдыхаем 22, 23 и 24 числа, несмотря на то, что 24 февраля - понедельник. День защитника Отечества выпадает на воскресенье.

В марте три выходных - 7, 8, 9 марта. Международный женский день тоже приходится на воскресенье.

В мае россиян ждут очередные каникулы. Отмечаем в пятницу, 1 мая, День весны и труда и отдыхаем аж до 5 мая включительно. Потом выходим на работу с 6 по 8 мая, а далее следуют три выходных: суббота и воскресенье, 9, 10 мая, понедельник, 11 мая.

День России, 12 июня, в 2020 году выпадает на пятницу и сокращает рабочую неделю всего на один день. Другой государственный праздник - День народного единства, который станет выходным, придется на среду, 4 ноября.