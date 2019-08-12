Сколько кандидатов участвуют в предвыборной гонке в Динском районе?

Закончилась регистрация на выборные должности в органы местного самоуправления сельских поселений Динского района.

Всего 525 человек были выдвинуты на должности глав и в депутаты сельских поселений, из них зарегистрировано 496, отказано в регистрации – 28.

В шести поселениях Динского района выбирают глав:

Мичуринском;

Новотитаровском;

Васюринском;

Южно-Кубанском;

Первореченском;

Красносельском.

За кресло глав поселений изначально хотели бороться 33 человека. Пятерым отказали в регистрации. Участие одного кандидата было аннулировано. В итоге, 27 претендентов на пост главы вошли в предвыборную гонку.

Из них 4 кандидата от политической партии «Единая Россия», 2 кандидата от политической партии КПРФ, 3 кандидата от политической партии «Справедливая Россия», 6 кандидатов от политической партии ЛДПР и 1 кандидат от партии «Общероссийский трудовой фронт», остальные кандидаты – самовыдвиженцы.

В выборах депутатов Советов сельских поселений принимают участие 468 кандидатов.

От политической партии «Единая Россия» – 165, от политической партии КПРФ – 67, от политической партии «Справедливая Россия» – 48, от политической партии ЛДПР – 32, от политической «Партии Роста»– 5, от политической «Партии социальной защиты» – 2, от политических партий «Родина» и «Патриоты России» – по 1 кандидату, остальные – самовыдвиженцы.

Напомним, выборы глав и депутатов Советов сельских поселений Динского района состоятся в единый день голосования – 8 сентября 2019 года.