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Сколько штрафов и уведомлений получили жители Динского района?
Со 2 по 9 апреля, по информации администрации Динского района, было составлено 62 протокола об административных правонарушениях по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». После составления протоколов материалы направляют в суд для принятия решения.
За это время отряды самоконтроля вручили более 400 уведомлений жителям района с целью напомнить об опасности нахождения в общественных местах.
Напомним, если человек нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. Для должностного лица сумма составит от 50 до 150 тысяч рублей.
Комментарии
А не большая ли сумма????Звери.
Брайтон- бич, ещё до того как узнали о коронавирусе, 27 декабря начался кашель. Курильщик, 58 лет. Потом что то треснуло под ребром, и любой кашель вызывал дикую боль. В новогоднюю ночь вызвал скорую- сказали что бронхит, обратиться к лечврачу и отправили домой. Жидкость заполняла легкие, и почти терял сознание. Лежа на спине- мгновенно начинал задыхаться. Пловец и ныряльщик я неплохой, решил сделать так, чтобы вытекало из легких само- перебрался на жесткую раскладушку, лежал на животе и выкашливал содержимое из легких в тазик на полу. Так провёл три дня без сна. Постоянно промывал носоглотку в ванной. Если начинал кашлять, стоя- мгновенно падал на четвереньки «в позу намаза» - голова вниз, и выкашливал, стараясь не напрягать диафрагму. Когда ел твёрдое - еда попадала в легкое, и кашель усиливался. Так около десяти дней, потом полегчало. Курить бросил, через месяц боль под ребром окончательно прошла. Надеюсь, совет кому- то поможет - при приступе кашля сделайте так, чтобы легкие были выше головы и выкашливайте слизь, тогда не захлебнётесь