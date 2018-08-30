Скончался известный артист Иосиф Кобзон

Сегодня, 30 августа, стало известно о кончине артиста Иосифа Кобзона. Ему было 80 лет.

В 2005 Иосифу Давыдовичу диагностировали рак предстательной железы. В конце июля сообщалось о его госпитализации и о том, что он находится в коме. Но тогда близкие опровергали сведения о плохом состоянии артиста.

Пока родные не подтвердили и не опровергли информацию.

За 60-летнюю карьеру артист исполнил около 3000 песен, таких как "А у нас во дворе" к "Русскому полю", "Балладе о красках", "Я люблю тебя, жизнь", "Где-то далеко" из фильма "Семнадцать мгновений весны".







