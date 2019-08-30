Скорая или неотложная помощь: в чем разница?

Вызовы скорой помощи делятся на четыре категории. Все они отличаются скоростью прибытия.

Врачи скорой выезжают на первые три в том случае, когда состояние больного представляет угрозу жизни и здоровья и требует немедленной медицинской помощи. Время прибытия — до 10, 15 и 30 минут в зависимости от жалоб.

Четвертая категория – неотложная помощь. На территории Динского района она действует с 2016 года. К ней относятся пациенты, жизни которых ничего не угрожает. Схема вызова такова: люди звонят на номер 03, 103 или 112, диспетчер принимает звонок и переадресовывает в ту поликлинику, за которой закреплен обратившийся. Его предупреждают о том, что приедет не скорая помощь, а врач поликлиники. Время прибытия при четвертой категории может занять до 2 часов.

Из-за того, что не все знают, чем именно она отличается от трех остальных, иногда возникают недоразумения.

Ольга Васильева (имя изменено) — 55-летняя жительница станицы Пластуновской, периодически страдает от высокого давления из-за гипертонии. Знает, какими лекарствами его сбивать, всегда носит их при себе. Недавно почувствовала себя плохо, давление поднялось, никакие медикаменты не помогали. Женщина позвонила по номеру 03, ей объяснили, что именно по такому поводу машина скорой помощи не выезжает и перенаправили ее вызов в поликлинику по месту жительства. Через полчаса давление еще больше поднялось, врач так и не приехал. Тогда Ольга опять позвонила, ответ был тот же самый. Женщина вновь обратилась в поликлинику, где ей сказали ждать. Врач явился через полтора часа после первого звонка по номеру 03. Он немного сбил ей давление и вызвал «скорую», так как у пациенткиоказался гипертонический криз. Ее госпитализировали в Динскую ЦРБ. Для гипертоников вызывают неотложную помощь, а для людей с гипертоническим кризом — скорую.

В чем была ошибка пациентки? Криз сопровождается резкой слабостью, болью в глазах, тошнотой, головокружением или болями в области сердца. Ольга Васильева об этих дополнительных симптомах не сообщила.

«При вызове «скорой» четко отвечайте на вопросы оператора — от этого зависит, насколько быстро к вам придет помощь», - обратился ко всем жителям района заведующий отделением СМП Петр Барков.

К вызовам четвертой категории относятся следующие поводы:

• констатация смерти;

• вызовы к хроническим больным, стоящим на диспансерном учёте, без признаков состояний, угрожающих жизни;

• повышение температуры выше 38,5 С;

• различные болевые синдромы ( включая почечную колику), не впервые возникшие, кроме болей в грудной клетке;

• высокое артериальное давление;

• острая реакция на стресс;

• понос, рвота, пищевые отравления;

• головокружение (не впервые возникшее);

• острая задержка мочи (не впервые возникшая);

• икота (не впервые возникшая);

• боли в горле;

• замена назогастрального зонда, урологического катетера;

• кашель;

• сыпь;

• плохо парализованному (парализовало давно);

• незначительные травмы( в том числе укусы клещей), ожоги малой площади.

Если вы обратились по какому-либо из вышеперечисленных поводов, а врач не приехал в течение двух часов, следует обратиться в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Диспетчер «03» не контролирует выполнения вызовов, которые переданы в службу неотложной помощи.

При описании симптомов не следует преувеличивать тяжесть своего состояния и выдумывать несуществующие жалобы для того, чтобы к вам приехала не неотложная помощь, а скорая. Это запрещено законом (статья КоАп РФ 19.13. «Заведомо ложный вызов специализированных служб»).