След от ракеты или свечение теплиц: что увидели динчане?

Ночью 26 июля жители Динского района увидели в небе необычное сияние, похожее на игру света во время северного сияния. Фотографии этого явления прислали в «РВС» из разных станиц района: Динской, Старомышастовской, Новотитаровской. Многие очевидцы сравнили увиденное с радугой, которая озарила небо ночью.

Жители станицы Пластуновской были уверены, что необычное явление – это следы в небе от яркого света тепличного комплекса.

«Да, это выглядит как северное сияние, но все жители Пластуновской знают, что это просто облака, подсвеченные тепличным комплексом. У нас еще и «белые ночи» бывают»…», «Для пластуновцев ничего необычного в этом свечении нет, тепличный комплекс в разное время суток и погоду светится по-разному».

Но, как оказалось, это явление наблюдали не только динчане, но и другие жители Юга России. И скорее всего, оно связано с запуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» с полигона Капустин Яр в Астраханской области. О запуске ракеты сообщило Минобороны РФ. Как сообщается, это учебный запуск, ракета поразила заданную цель.

Официальных комментариев о том, что необычное свечение в небе – это след от ракеты, нет.

Очевидцы, наблюдавшие свечение, делятся впечатлениями и фотографиями. Многие пишут, что видели цифру 3 в небе, что небо светилось прямо над их домом, а главное, что это было необычайно красиво и волнительно.

«Оказывается, люди еще смотрят по сторонам, в небо, а не только себе под ноги», – написала одна из читательниц. И с этим мнением трудно не согласиться.