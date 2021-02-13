Слова-паразиты в нашей речи. Как от них избавиться

По проведенному опросу в России в 2020 году компанией Zoom Market, выяснилось, что самая чистая речь у сибиряков. Ну а без всякого почтения относятся к родному языку в Краснодарском крае – у нас слова паразиты употребляют чаще всего. Также агенство выяснило, какими словами мы злоупотребляем. Ими оказались “блин”, “типа” и “как бы”.

Каждому из нас знакомы подобные слова. Они не отражают никакой взаимосвязи между элементами речи и не несут никакой смысловой нагрузки. Чаще всего их используют в момент раздумья, когда человек не может быстро сформулировать то, что хочет сказать. И тогда такие слова выглядят как “заглушки” в момент неловкого молчания. Хотя по факту ничего из себя не представляют и только замусоривают речь.

Причинами могут быть:

скудность словарного запаса, например “это самое”, “эм”;

волнение и неуверенность, например “типа”, “как бы”;

усиление значения определенных событий. Например слово “жесть”;

мода употреблять слова-паразиты. Например, добавляя в разговоре ненормативную лексику.

Как от них избавиться и научиться говорить красиво

Составьте список тех слов-паразитов, которые портят вашу речь. Делайте паузу в момент, когда хочется вставить ненужное слово. Лучше промолчать, чем в очередной раз сказать “это самое”. На помощь придут книги. Читайте как можно больше. Пересказывайте прочитанное. Литература обогатит вашу речь и будет легче подобрать нужные слова в беседе. Читайте вслух, разговаривайте перед зеркалом. Лучше всего просто больше общайтесь с людьми. Контролируйте свою речь. Преодолев волнение, страх, излишнюю возбужденность, вы сможете контролировать озвучку своих мыслей. Не торопитесь. Лучше говорить постепенно, без спешки. Тогда ваш разговор не будет переполнен «мычанием» и различными сленгами. Мысленно будет проще выстроить последовательность излагаемого.

Чтобы советы были эффективными, нужно постоянно работать над собой. Держите себя в дисциплине и тогда все получится. Ведь чистая речь создает ваш имидж, внушает доверие и помогает добиться своего.