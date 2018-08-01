Смерть собаки вызвала переполох на Динском центральном рынке

31 июля на центральном рынке Динской произошла настоящая драма с грустным концом. С утра в редакцию начала звонить женщина, рассказывающая о том, что на рынке некий мужчина безжалостно избил бродячую собаку. Теперь она лежит на входе в вещевой рынок и умирает, убрать ее никто не может. На место прибыл журналист "РВС", чтобы разобраться в произошедшем.





Собачье дело

Около самого первого роллета, где продают обувь, лежал маленький пес. Порода неизвестна, окрас светло-рыжий. Размер собаки не такой уж и внушительный. В общем, это была обыкновенная дворняжка. Продавщицы с рынка начали наперебой рассказывать, что эту собаку зверски избил охранник рынка, остановить его никто не мог и слова очевидцев он не слышал. Пес доковылял до выхода, а потом упал на пол и больше уже не вставал. Собака действительно выглядела совсем плохо. Она часто дышала, язык вывалился и присох к рыночной плитке, нос был в какой-то слизи, а глаза неподвижно смотрели куда-то вдаль, они заплыли и стали практически стеклянными. Продавщицы аккуратно оттаскивали пострадавшего друга человека от наступавшего палящего солнца и иногда поливали его водой, чтобы охладить. Было видно, что эти манипуляции мало помогали псу. Один раз он только смог приподнять голову, но она тут же упала обратно на плитку. Один из очевидцев посоветовал сходить в здание администрации рынка, чтобы найти там того самого охранника, который покалечил собаку.



В небольшой комнате администрации сидел только начальник охраны. Выслушав всю историю о побитой собаке, он вызвал одного из охранников и попросил разобраться в ситуации, если понадобится, отвезти пса в ветеринарную клинику. В сопровождении охранника мы отправились к умирающей собаке. По пути нам встретился заместитель директора рынка, который присоединился к процессии, захотев лично разобраться в проблеме. В целом администрация рынка адекватно отреагировала на произошедшее. Заместитель директора тут же распорядился отвезти пса в клинику свободным охранникам, чтобы там ему оказали помощь. Начались поиски виноватых. Можно сказать, что рынок разделился на два лагеря. Кому-то было жалко пса, кто-то заявлял, что поделом ему. Многие наперебой рассказывали истории о том, как именно этот пес терроризировал лавки и магазины на рынке. При этом постоянно упоминались и другие бродячие животные, которые ошиваются в окрестностях, однако из всей живности на данный момент присутствовал только полумертвый пес. Одни обвиняли других в том, что именно они прикормили животное, которое привыкло к такому раскладу и теперь постоянно возвращается на рынок. Вызвавшие журналиста продавщицы отрицали свое причастие к этому, заявляя, что неважно, кто прикормил животное и почему оно вообще жило в пределах рынка. Гораздо важнее то, что оно было хладнокровно покалечено и так поступать нельзя. Пошел разговор о том, что животное было вовсе не бездомное, а жило на одном из участков возле рынка. Достаточно быстро конфликт перешел на личности, люди начали высказывать друг другу то, что накипело. В какой-то момент даже про пса забыли. Он в это время, испугавшись громких криков людей, начал хрипеть и скулить, пытаясь поднять голову и посмотреть на источники шума.



Охранники аккуратно погрузили пса в машину и поехали в ветеринарную клинику. Страсти на рынке в это время разгорались. Администрация рынка требовала доказательство того, что это сделал именно охранник рынка. Продавцы сначала ссылались на свидетелей в лице покупателей и своих коллег. Как выяснилось, свидетелей не так уж и много, да и тот человек, который вызвал журналиста, оказалось, лично не видел, как охранник избил собаку. В конце некоторые открыто высказывали неприязнь к охраннику, якобы виновном в избиении. Показания путались, крики становились громче. Разобраться в этом сложно, поэтому пришлось просто ждать, пока спорящие охладят свой пыл. В какой-то момент это непременно случается. Продавцы разошлись, заместитель махнул на всех рукой и ушел работать дальше. У места, где лежала собака осталась лишь администратор. Сославшись на то, что это рынок и тут всегда споры между собой, она повела журналиста назад в администраторский корпус.

Вскрытие покажет

Заместитель директора рынка рассказал, что проблема бездомных животных очень остро стоит для торговли. Животные мешают работать, могут отпугивать посетителей. Девать их некуда. «РВС» уже писала о проблеме бездомных животных в Динском районе и их опасности. Во время беседы в помещение иногда забегали продавщицы с другой стороны рынка, где находится администрация. Они слышали бурное обсуждение и хотели высказать свою точку зрения по этому вопросу. Однако все сводилось к тому, что именно эта маленькая рыжая собака всем надоедала и мешала. Тут же администратору позвонил один из тех, кто отвез пса в больницу, с прискорбной новостью: рыночный цербер умер. Причина смерти запуганного и забитого животного оказалась удивительна. Она заключалась не в переломанных костях или каких-то нанесенных травмах. Смерть наступила от отравления. Если вспомнить неподвижное тело пса, то можно признать, что видимых повреждений на нем не было. Однако и на отравленное животное он не был похож. Тут же начались новые споры и разбирательства. Выяснилось, что неизвестно, кто стал инициатором звонка в «РВС», можно было спокойно и без скандалов быстро решить проблему. Никто не захотел брать на себя эту ответственность. Начальство призывало не прикармливать бездомных кошечек и собачек. Подчиненные заявляют, что их собственно никто и не прикармливает. Они берутся невесть откуда и уходить не собираются. Их больше беспокоят личные конфликты между собой.





Итог



Вся эта двухчасовая драма на рынке закончилась, по сути, ничем. Так и непонятно, от чего погиб пес, потому что версии разнятся. Скандал вокруг отравленного (или покалеченного?) животного перерос в выяснение личных отношений. Как оказалось, пес лежал на этом самом месте больше часа, еще до прихода журналиста. Из-за ряда проблем и разногласий помочь ему так и не смогли.

