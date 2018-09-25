Смертельная драка возле клуба «Баунс». Вынесен приговор. Как это было?

Вчера, 24 сентября 2018 года, спустя два года после убийства молодого парня Александра Буряка и тяжелого ранения его друга Дмитрия Измайлова, вынесен приговор подсудимым.

Напомним, все произошло ранним утром 3 сентября 2016 года на улице Красноармейской в городе Краснодар возле ночного клуба «Баунс» (Bounce). Между молодыми парнями из станицы Новотитаровской - Александром Буряком, Дмитрием Измайловым и Мовсесом Каграмаряном и представителями другой компании — Эдуардом Чепурным, Иваном Цыбуленко и их товарищем произошел конфликт. Чепурной во время потасовки взялся за нож. Пять ранений получил Дима Измайлом. Только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он выжил. Сашу Буряка ударили ножом один раз. И этот раз оказался смертельным.

Напомним, Александр был чемпионом края по боксу. Ему было всего 19 лет.

Расследование данного преступления вызвало общественный резонанс. Обсуждалось, что главному подозреваемому не раз удавалось избежать ответственности благодаря родственникам из правоохранительных органов. Семьи пострадавших даже обращались к губернатору, который уверил родителей в том, что взял дело под личный контроль и виновные понесут наказание по всем пунктам. В итоге расследование было максимально открытым, за его ходом следили СМИ.

За время рассмотрения было допрошено порядка 35 свидетелей (данные о трех были засекречены), а также несколько экспертов.

Предварительное расследование длилось год, затем целый год дело рассматривалось в суде.

Версия Дмитрия Измайлова

В эту ночь по словам Дмитрия, они отдыхали в другом развлекательном заведении, потом решили поехать в клуб «Баунс», там они были впервые.

«Спустя минут 15-20 мы собрались уезжать, - рассказывает молодой человек, - коридор, который ведет к выходу достаточно узкий. Первым шел я, за мной Мовсес, Саша в этот момент немного задержался, он разговаривал со своими знакомыми — охранниками клуба. За нами шел Чепурной и один из его друзей. На выходе Чепурной намеренно зацепил меня плечом. В результате у нас произошла словесная перепалка».

Разговор ребята решили продолжить уже на улице. Мовсес, Дмитрий и их оппоненты встали друг напротив друга. Парень вспоминает, как Чепурной, сказав буквально несколько слов, вытащил нож и нанес ему два удара в живот. В это время завязалась борьба между Мовсесом и другом Чепурного.

Увидев драку с участием своих приятелей, на помощь подоспел Александр Буряк. Но он не успел сказать и фразы, когда Чепурной нанес ему удар холодным оружием, который оказался смертельным.

«Я стал ему кричать, чтобы он выбросил нож, в результате опять с ним сцепился, в этот момент из клуба выбежал их третий друг Цыбуленко и толкнул меня. Я не устоял на ногах и упал. Избивать Чепурной И Цыбуленко начали меня вдвоем, нанеся еще три удара ножом в шею, руку и поясницу», - продолжает Дмитрий.

После пяти ударов острым предметом, молодой человек все же встал на ноги, и даже попытался дать отпор одному из нападавших, но получил ответный удар. Тогда Мовсес переключился уже на этого обидчика.

«Выбежала, какая-то девушка, я так понял знакомая этих троих стала, что-то кричать и они сначала ушли. Мы подошли к Саше, но нападавшие хотели вернуться, даже кричали, что нас надо добить. Один из них, который изначально дрался с Мовсесом подбежал и ударил меня в голову, но драку остановили уже окружающие нас», - говорит Дмитрий.

После этого люди пытались оказать помощь раненому Диме, кто-то давал ему футболки, чтобы остановить кровь, вызвали скорую помощь. Обидчики скрылись с места преступления на такси. Молодой человек урывками вспоминает путь к больнице, в которой после операции он лежал еще 2,5 месяца.

Версия Эдуарда Чепурного

Чепурной на судебном заседании признал свою вину в причинении смерти Буряку, а также в причинении вреда здоровья Измайлову, отрицая наличие в им содеяном хулиганский побуждений.

Он утверждает, что ему часто приходилось защищаться и вступать в драки на почве национальности. Поэтому парень пришел к выводу, что на каждую агрессию необходимо отвечать тем же.

В этой связи, как рассказал Чепурной, он для самообороны приобрел раскладной нож, лезвием в раскрытом состоянии около 4-5 сантиметров. Он убедился, что для защиты ему достаточно просто демонстрации этого ножа. В дальнейшем холодное оружие подсудимый носил с собой.

Как рассказал подсудимый, в ту ночь он, Цыбуленко и их общий знакомый пришли в клуб «Баунс», желая отдохнуть. Но охранники, в связи со случившимся небольшим конфликтом, пустили их внутрь только когда об этом попросила одна из знакомых. После употребления водки, он с товарищем вышел танцевать на тацпол, где увидел Измайлова, Буряка и Каграмаряна, которые незадолго до этого общались с охранником.

По версии парня, проходя между ними, провоцируя конфликт, Измайлов специально задел его плечом, на что подсудимый предложил ему «ходить проще». Измайлов ответил нецензурной бранью и предложил выйти на улицу и разобраться в ситуации, с чем он согласился, поскольку не смог стерпеть оскорбления. Отошли от входа клуба на несколько метров по улице Красноармейской. Измайлов был вместе с Буряком и Каграмаряном, а он — вместе с товарищем.

Поскольку противники были спортивного телосложения, подсудимый понимал, что в честной борьбе одолеть парней у него шансов нет. Буряк сказал Измайлову, чтобы тот его бил первым, а они помогут. Понимая, что после пропуска первого удара он не сможет оказать сопротивление, Чепурной в кармане раскрыл имевшийся с собой нож, осознавая, что таким ударом нельзя убить человека, но можно причинить боль и вред здоровью, развернулся и зажатым в правой руке ножом нанес удар в живот, полагая, что противник отступит. Но Измайлов не только не упал, но и принял боевую стойку и начал наносить удары. Испугавшись, Чепурной продолжил наносить удары ножом Измайлову в живот.

Тут в драку вступил Буряк и попытался нанести Чепурному удар правой рукой, но не попал, поскольку подсудимый отпрыгнул. Защищаясь, парень с ножом попытался нанести ответный удар, но промахнулся. Следующий удар пришелся Буряку в грудь.

Буряк и Измайлов не отступили и, не смотря на ранения, вновь двинулись на него. Тут же Буряк упал на тротуар, а Измайлов продолжил драку. В ответ Чепурной замахнулся ножом и попал ему в шею. В этот момент из толпы выбежал Цыбуленко и толкнул Измайлова ногой в спину, отчего тот упал на землю. Опасаясь, что Измайлов умрет, Чепурной прекратил наносить удары ножом, но несколько раз пнул его ногой, чтобы нанести больший вред здоровью.

Затем в драку попытались вмешаться охранники клуба. Желая их напугать, Чепурной начал размахивать ножом и кричать, что всех зарежет и отбегать в сторону стоящего такси.

Однако Измайлов начал оскорблять мать Чепурного, и последний вернулся к месту драки. Подойдя к Измайлову, Цыбуленко и третий участник нанесли удар в голову, от которого Измайлов зашатался. Более никто ударов не наносил.





Суд

Атмосфера в суде была крайне напряженной. Более 3,5 часов, пока зачитывали все материалы дела, присутствующие стояли.

Не обошлось и без инцидента — одной девушке стало плохо и она потеряла сознание.

Все время в зале стояла гробовая тишина. Был слышен только голос судьи, который озвучивал показания всех сторон конфликта и свидетелей, все материалы, которые относятся к делу.

Бесспорно, тяжелее всего было матери убитого, которой невольно пришлось с каждым словом заново переживать тот роковой час.

Приговор

В итоге краевой суд приговорил Эдуарда Чепурного к 20 годам лишения свободы, из них пять он будет отбывать в тюрьме, а остальные 15 — в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 750 тысяч рублей компенсации морального вреда матери убитого Александра Буряка и 600 тысяч рублей Дмитрию Измайлову. Имущество Чепурного будет передано судебным приставам, которые продадут его и выплатят компенсацию.

Чепурной с усмешкой на лице выслушал приговор.

Ивана Цыбуленко приговорили к 9 годам колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 350 тысяч компенсации потерпевшим.

Приговор пока в законную силу не вступил. У сторон есть 10 дней для его обжалования.