Смертельное ДТП в Пластуновской. «Девятка» сбила женщину
21 декабря примерно в 20.20 в станице Пластуновской водитель, управляя ВАЗ-2109, ехал по улице Красной со стороны улицы Чернышевского в сторону Ленинградской. Он не выбрал безопасную скорость движения и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Ее доставили в Динскую ЦРБ, где она скончалась от полученных травм.
В «РВС» написал местный житель:
«В Пластуновской плохо освещена улица Красная, освещение плохое, пешеходных переходов нет, разметки тоже нет, и вот такая трагедия».
Комментарии
Цитаты:
- плохо освещена улица Красная, освещение плохое, пешеходных переходов нет, разметки тоже нет;
- переходила дорогу в неположенном месте.
Но виноват водитель. Жесть. Водитель всегда виноват, ибо ему всегда можно пришить - "не выбрал безопасную скорость движения". А как же презумпция невиновности и здравый смысл? Страна античеловечных парадоксов.