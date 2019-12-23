Смертельное ДТП в Пластуновской. «Девятка» сбила женщину

21 декабря примерно в 20.20 в станице Пластуновской водитель, управляя ВАЗ-2109, ехал по улице Красной со стороны улицы Чернышевского в сторону Ленинградской. Он не выбрал безопасную скорость движения и сбил женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Ее доставили в Динскую ЦРБ, где она скончалась от полученных травм.

В «РВС» написал местный житель:

«В Пластуновской плохо освещена улица Красная, освещение плохое, пешеходных переходов нет, разметки тоже нет, и вот такая трагедия».