Снегоуборочная техника продолжает работу на дорогах Динского района

Снегоуборочная техника продолжает работу на дорогах Динского района

Снегоуборочная техника продолжает работу на дорогах Динского района

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5 дней назад Выпал снег в Динском районеГазета РВСДинской районНовости Динского районаСнег в Динском районе

Как сообщает на своей странице в социальных сетях глава района Евгений Пергун, сейчас задействовано 25 единиц техники для уборки снега, очистки дорожного полотна от наледи.

  • В станице Динской – 1 грейдер и 3 трактора, 5 рабочих посыпают дороги и тротуары пескосоляной смесью.
  • В селе Первореченском – 1 трактор,
  • в селе Красносельском – 2 трактора,
  • в поселке Южном – 1 грейдер,
  • в станице Старомышастовской - 2 экскаватора и 2 грейдера,
  • в Мичуринском сельском поселении трактор и автогрейдер,
  • в станице Пластуновской - 2 грейдера,
  • в Новотитаровском, Нововеличковском и Васюринском сельских поселениях – по 3 единицы спецтехники.
  • На дорогах краевого значения, проходящих по территории Динского района, задействовано 14 комплексных дорожных машин (КДМ).

Снегоуборочные работы продолжатся и ночью.


Комментарии

Яков
Яков 5 дней назад

Васюринские снегоуборочные машины как пчелы, с ночи работают! К восьми утра все в порядке. Спасибо, молодцы!

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Коронавирус
Коронавирус 4 дня назад

Может,кто почистит на Кирова,возле мусорных баков!! деятель магазин-построил, к бакам не подойти!!

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Ольга
Ольга позавчера

Динских коммунальщиков гнать в шею!!! И их руководителей туда же!

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