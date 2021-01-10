Снегоуборочная техника продолжает работу на дорогах Динского района
Как сообщает на своей странице в социальных сетях глава района Евгений Пергун, сейчас задействовано 25 единиц техники для уборки снега, очистки дорожного полотна от наледи.
- В станице Динской – 1 грейдер и 3 трактора, 5 рабочих посыпают дороги и тротуары пескосоляной смесью.
- В селе Первореченском – 1 трактор,
- в селе Красносельском – 2 трактора,
- в поселке Южном – 1 грейдер,
- в станице Старомышастовской - 2 экскаватора и 2 грейдера,
- в Мичуринском сельском поселении трактор и автогрейдер,
- в станице Пластуновской - 2 грейдера,
- в Новотитаровском, Нововеличковском и Васюринском сельских поселениях – по 3 единицы спецтехники.
- На дорогах краевого значения, проходящих по территории Динского района, задействовано 14 комплексных дорожных машин (КДМ).
Снегоуборочные работы продолжатся и ночью.
Комментарии
Васюринские снегоуборочные машины как пчелы, с ночи работают! К восьми утра все в порядке. Спасибо, молодцы!
Может,кто почистит на Кирова,возле мусорных баков!! деятель магазин-построил, к бакам не подойти!!
Динских коммунальщиков гнать в шею!!! И их руководителей туда же!