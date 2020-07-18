СНИЛС ребенка – теперь автоматически на госуслугах

СНИЛС для новорожденного ребенка присваивается автоматически по данным загса.

Теперь после этого он направляется в личный кабинет мамы на портале Госуслуг.

Номер приходит через несколько дней после оформления свидетельства о рождении. Отдельно за СНИЛСом обращаться не придется.⠀

Сразу после присвоения СНИЛСа его можно использовать для оформления документов и получения государственных услуг. Например, этот номер нужен для сертификата на материнский капитал или выплат на детей.

Работа над удобством электронных сервисов для родителей продолжается. Используйте Госуслуги, чтобы оставалось больше времени на себя и детей.



