Снюс – опасная вредная привычка у молодежи

В последнее время в новостных заголовках все чаще всплывает информация о том, как какой-нибудь школьник отравился «непонятной белой или зеленой подушечкой с неустановленным содержимым». По мессенджерам рассылаются пугающие видеоролики, на которых запечатлены несовершеннолетние в неадекватном состоянии. Родители бьют тревогу, а правительство серьезно подумывает о запрете этого влияющего на психику вещества с 1 января 2020 года. Так что такое снюс?

В обиход молодежи это табачное изделие вошло не так давно. Особую популярность оно заимело в 2018-2019 годах. Изготавливается путем измельчения табачных листьев, иногда до консистенции пудры. Различают два вида порошкообразного табака: сухой и влажный.

Сухой может быть ароматизированным и неароматизированным. Употребляется как нюхательный табак.

Влажный, как правило, выпускается в виде небольших пакетиков, которые при употреблении помещаются между губой и десной. Слизистая рта раздражается, и в кровь поступает никотин.

Психиатр-нарколог ГБУЗ "Динская ЦРБ" МЗКК Екатерина Беркоз рассказывает, чем опасен снюс:

«Экспертами установлено, что употребление бездымного табака приводит к развитию рака полости рта (из-за непосредственного контакта смеси со слизистой ротовой полости происходит ее изъязвление, появление язв и эрозий), рака гортани, пищевода, а также к злокачественному перерождению поджелудочной железы и распаду легких.

В состав снюса входит более 30 химических веществ, обладающих канцерогенным эффектом. Среди них одни из наиболее опасных – нитрозамины, образующиеся при переработке табака. При употреблении снюса количество нитрозаминов, попадающих в организм, намного больше, чем при употреблении обычных сигарет. Все потому, что снюс воздействует на слизистую намного дольше, чем дым от сигарет.

В результате токсические вещества попадают в кровоток в более высокой концентрации. К тому же концентрация никотина в одном пакетике снюса достигает запредельных значений. Так, если в самой крепкой сигарете концентрация никотина достигает 1,5 мг, то в пакетике снюса – 22 мг и более! Тогда как смертельная доза никотина – это доза, составляющая 0,5-1 мг никотина на 1 кг массы тела. Несложно посчитать, что для ребенка массой 41 кг смертельная доза составит от 20,5 до 40 мг никотина.

Естественно, что употребление снюса детьми заканчивается, как правило, сильнейшим отравлением, вызванным передозировкой никотина плюс воздействием на организм различных синтетических веществ, выступающих в качестве ароматизаторов. Симптомы передозировки: тошнота, рвота, потеря сознания, угроза развития инфарктов и инсультов. Случаи отравления снюсом, в том числе и со смертельным исходом, в России уже зарегистрированы.

Запредельная концентрация никотина приводит к более быстрому, практически молниеносному, развитию зависимости. В результате отказаться от употребления снюса очень сложно, может даже невозможно, без помощи врача-специалиста и курса реабилитации».

Собрания в школах

Как стало известно "РВС", в Динской также уже были зарегистрированы случаи употребления снюса и отравления несовершеннолетних от него. По всем школам проводятся общешкольные собрания, на которые приглашаются инспекторы ПДН и оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотических средств. На таких собраниях родителям дословно объясняют, что такое снюс, как он влияет на организм человека и как проследить, чтобы ребенок не подсел на эту заразу.

Если снюс так опасен, почему его можно без проблем купить в табачных магазинах?

Все дело в человеческой жадности и желании нажиться. Упаковка снюса представляет из себя круглую пластиковую коробочку с двумя отсеками – в одном находятся свежие пакетики с веществом, а в другом можно хранить уже использованные пакетики.

Среди молодежи использованные подушечки вещества называются «вторяк». Особо предприимчивые используют один и тот же пакетик по нескольку раз, в зависимости от крепости и количества никотина, ведь в одном пакетике содержание никотина может доходить до 60 мг, что эквивалентно трем пачкам сигарет. Обычно в таких упаковках и продается снюс в специализированных магазинах. И по всем правилам, необходимо предъявить документы при покупке.

Масла в огонь подливают и регулярные рассылки фейков в мессенджерах. В них, как правило, говорится о торговле снюсом в школах и других образовательных учреждениях с плачевными последствиями в итоге. Это, скорее, напоминает ажиотаж вокруг спайса в свое время. Но, конечно, лучше лишний раз перестраховаться и поговорить со своим ребенком на тему опасности таких увлечений.

Запрет на продажу

19 декабря депутаты ЗСК единогласно проголосовали за принятие закона, который вводит запрет на розничную продажу несовершеннолетним любой никотиносодержащей продукции.

Напомним, по поручению губернатора в регионе проведут масштабные рейды мест торговли. Особое внимание уделят территориям около социальных учреждений, школ и спортивных клубов.