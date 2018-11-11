Со сцены в Красносельском парке убрали нецензурные надписи

Со сцены в Красносельском парке убрали нецензурные надписи

Со сцены в Красносельском парке убрали нецензурные надписи

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6 часов назад Динской районЖители наводят порядок в паркеИнициатива жителейКрасносельскоеНовости Динсокго районаСубботник

Жители  села Красносельского вновь вышли на субботник в местном парке.  На этот раз инициативная группа навела порядок вокруг сцены: закрасили нецензурные надписи,  убрали мусор. Ранее они  за свой счет осветили парк: поменяли разбитые лампы в фонарях, проложили провода.

- Пусть мы и живем в селе, но это не значит, что  вокруг все должно быть в упадке, - так прокомментировали свою инициативу местные жители. -  Если мы в силах  сделать что-то  на благо Красносельского, то мы будем это делать.


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