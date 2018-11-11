Со сцены в Красносельском парке убрали нецензурные надписи

Жители села Красносельского вновь вышли на субботник в местном парке. На этот раз инициативная группа навела порядок вокруг сцены: закрасили нецензурные надписи, убрали мусор. Ранее они за свой счет осветили парк: поменяли разбитые лампы в фонарях, проложили провода.

- Пусть мы и живем в селе, но это не значит, что вокруг все должно быть в упадке, - так прокомментировали свою инициативу местные жители. - Если мы в силах сделать что-то на благо Красносельского, то мы будем это делать.



