Собачья жизнь в Пластуновской: улица, смерть, утиль

В редакцию «РВС» обратились жители станицы Пластуновской. Они жалуются на то, что по улицам бегают домашние собаки, которых хозяева отпускают с привязи.

«Они же могут наброситься на прохожих. На улицах часто играют дети, это большая опасность для них», – сетуют пластуновцы.

Журналист «РВС» связался с директором МКУ «Обеспечение хозяйственного обслуживания Пластуновского сельского поселения» Ильей Рожковым. Он рассказал, что систематически производится отлов собак в станице. Последний был 30 августа. Усыпили 22 особи. За этот год рейд был уже третьим. Всего за 2018-й лишили жизней 74 животных. Собаки отлавливаются в том случае, если у них отсутствуют явные признаки того, что есть владелец. Животных в ошейниках не забирают, исключение составляют только крупные породы, которые могут причинить вред людям. Например, в последний раз в администрацию позвонили жители улицы Пионерской с жалобой на то, что большая собака забегала к ним во двор и устраивала там беспорядки. Они поймали ее, привязали к столбу на улице и попросили усыпить. Специальная служба выполнила это.

«Мы публично объявляем, что будет производиться отлов, на сходе граждан», – рассказывает Илья Рожков.

Работы проводит ИП Е. А. Колосова. Мы связались с уполномоченными представителями, которые рассказали, что после отлова безнадзорных животных их привозят на специализированную территорию, проводится осмотр – не попали ли породистые, домашние собаки. Затем – процедура умерщвления медикаментозным путем. Тела животных отправляют на завод, который утилизирует зоологические отходы и производит мясо-костную муку.