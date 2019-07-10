Собаки продолжают нападать на детей: случай в Агрономе

В последнее время в Динском районе участились случаи нападения собак на детей. Еще один ребенок пострадал в минувшие выходные.

Вечером 7 июля 2019 года, около 18.00, на детской площадке, расположенной на улице Ленина в поселке Агроном собака напала на шестилетнего мальчика. Ребенок пришел на детскую площадку со своей старшей сестрой. Дети катались на велосипедах. В какой-то момент животное побежало за мальчиком и укусило за ягодицу. Итог – скорая, больница, хирург и уколы от бешенства.

В редакцию «РВС» обратилась неравнодушная жительница поселка. Она сообщила, что собака постоянно бродит рядом с детской площадкой и якобы живет на одном из предприятий, расположенном неподалеку.