Собаки продолжают нападать на детей: случай в Агрономе
В последнее время в Динском районе участились случаи нападения собак на детей. Еще один ребенок пострадал в минувшие выходные.
Вечером 7 июля 2019 года, около 18.00, на детской площадке, расположенной на улице Ленина в поселке Агроном собака напала на шестилетнего мальчика. Ребенок пришел на детскую площадку со своей старшей сестрой. Дети катались на велосипедах. В какой-то момент животное побежало за мальчиком и укусило за ягодицу. Итог – скорая, больница, хирург и уколы от бешенства.
В редакцию «РВС» обратилась неравнодушная жительница поселка. Она сообщила, что собака постоянно бродит рядом с детской площадкой и якобы живет на одном из предприятий, расположенном неподалеку.
После нападения собаки к детям подошла женщина. Она перевела их через дорогу и даже не оказала первой помощи. Кажется, она работает на этом предприятии.
Жители обращались в администрацию поселения и в полицию, но собака продолжала свободно разгуливать возле детской площадки.
Глава администрации Мичуринского сельского поселения Вячеслав Иванов пояснил, что в администрацию поступало два обращения, по ним проводились проверки. В момент выезда комиссии собака была закрыта. Тем не менее владельца предприятия приглашали на административную комиссию, но он не явился.
Отлов безнадзорных животных в Мичуринском поселении проводится за счет бюджетных средств. В этом году отловлено 22, а в 2018-м – 59 животных.
С этого года полномочия, касающиеся бродячих собак, переданы в отдел МВД России. Участковый принял обращение в работу.
Администрация поселения окажет правоохранителям максимальное содействие в этом вопросе.
Напомним, ранее «РВС» писала о том, что вечером 6 июля 2019 года в станице Пластуновской дети играли во дворе, из вольера выскочила собака и напала на пятилетнюю девочку.
3 июля 2019 года в Нововеличковской компания детей играла на улице Свердлова, неожиданно собака набросилась на ребят.
21 июня этого года вечером в дачном товариществе «Труд» на трехлетнего мальчика напала собака и травмировала лицо.
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