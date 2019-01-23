Собрания для родителей будущих первоклассников пройдут в Динском районе

В некоторых школах Динского района уже прошли собрания для родителей будущих первоклассников. Большинство же учебных заведений только готовятся к этому мероприятию. Журналист «РВС» узнал где и когда пройдут такие собрания в 2019 году.

БОУ СОШ № 1 (станица Динская) . Родительское собрание проведут 25 января в 17.00 в актовом зале.

БОУ СОШ № 2 (станица Динская) .Родительское собрание проведут 26 января в 10.00 в актовом зале.

БОУ СОШ №3 (станица Динская) . Родительское собрание проведут 25 января в 17.30.

АОУ СОШ №4 (станица Динская) . Родительское собрание проведут 2 февраля в 10.00.

БОУ СОШ № 5 (станица Пластуновская) . Родительское собрание проведут 1 февраля в 16.00.

БОУ СОШ №6 (станица Пластуновская) . Родительское собрание не запланировано.

БОУ СОШ №7 (станица Пластуновская) . Родительское собрание проведут в начале марта.

БОУ ООШ №9 (хутор Карла Маркса) . Родительское собрание проведут в июне.

БОУ СОШ №10 (станица Васюринская ). Родительское собрание не запланировано.

БОУ СОШ №13 (станица Васюринская) . Родительское собрание проведут в марте.

БОУ ООШ №14 (станица Васюринская) . Информация уточняется.

БОУ НОШ №15 (поселок Южный) . Родительское собрание пройдет 1 февраля в 19.00.

БОУ СОШ №20 (поселок Агроном) . Родительское собрание пройдет 24 января в 18.00.

БОУ СОШ №21 (село Красносельское) . Родительское собрание пройдет 31 января в 17.00.

МБОУ ООШ №25 (поселок Зарождение) . Родительское собрание проведут в апреле.

БОУ СОШ №26 (поселок Украинский ). Родительское собрание проведут в первой декаде марта.

БОУ СОШ № 28 (село Первореченское) . Родительское собрание проведут в феврале.

БОУ СОШ №29 (станица Новотитаровская) . Родительское собрание проведут в феврале.

БОУ СОШ №34 (станица Новотитаровская) . Родительское собрание не запланировали.

БОУ СОШ №35 (станица Новотитаровская) . Родительское собрание не запланировали.

БОУ СОШ № 30 (станица Нововеличковская) . Информация уточняется.

БОУ СОШ №31 (станица Старомышастовская) . Родительское собрание проведут 25 января в 17.00 в актовом зале.

БОУ СОШ №37 (станица Старомышастовская) . Родительское собрание прошло 18 января.

БОУ СОШ № 38 (станица Нововеличковская) . Родительское собрание провели в декабре.

БОУ СОШ № 39 (станица Воронцовская) . Дата родительского собрания не определена.

БОУ СОШ № 53 (поселок Найдорф) . Родительское собрание не запланировали.

ЧОУ СОШ №1 (станица Новотитаровская) . Информация уточняется.

Во всех школах заявления на прием в первый класс от граждан, проживающих на закрепленной за школой территории, начнут принимать с 1 февраля. От тех, кто не зарегистрирован на данной территории — с 1 июля.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ

муниципального образования Динской район,

закрепленных за общеобразовательными организациями

БОУ СОШ № 1 МО Динской район.

Участок № 1:

территория станицы Динской, расположенная по нечетной стороне ул.Железнодорожной в границах улиц Набережной, ул. Заречной, ул.Суворова, ул.Полевой, ул.Мичурина, ул.Железнодорожной.

БОУ СОШ № 2 МО Динской район.

Участок № 2:

территория станицы Динской, расположенная по чётной стороне улицы Кирова в границах ул. Краснодарской от ул. Кирова до ул. Гоголя, по ул. Гоголя до ул. Красной, по ул. Красной до ул. Крайней, по ул. Крайней до ул. Ульянова, включая мкр. Заречный, дачный массив, от ул. Гоголя по ул. Береговой до ул. Кирова.

БОУ СОШ № 3 МО Динской район.

Участок № 3:

территория станицы Динской, расположенная по четной стороне ул.Железнодорожной в границах улиц Промышленной, Краснодарской до ул.Кирпичной, нечетная сторона ул.Кирпичной, ул.Береговая от ул.Кирпичной до ул.Железнодорожной, включая мкр. Солнечный.

АОУ СОШ № 4 МО Динской район.

Участок № 4:

территория станицы Динской, расположенная по четную сторону ул.Кирпичной в границах улицы Краснодарская от ул.Кирпичной до ул. Кирова, нечетная сторона ул.Кирова, ул.Береговая от ул.Кирова до ул. Кирпичной, включая ул.Заводскую, пер.О.Кошевого.

БОУ СОШ № 26 МО Динской район.

Участок № 5:

территория пос.Украинского.

БОУ СОШ № 5 МО Динской район.

Участок № 6:

территория станицы Пластуновской, расположенная от ул.Солдатской (нечетная сторона) до ул. Морозова (четная сторона).

БОУ СОШ № 6 МО Динской район.

Участок № 7:

территория станицы Пластуновской, расположенная от ул.Солдатской (чётная сторона) до железнодорожного вокзала.

БОУ ООШ № 7 МО Динской район.

Участок № 8:

территория станицы Пластуновской, расположенная от ул.Морозова (нечётная сторона) по западную окраину станицы.

БОУ СОШ № 10 МО Динской район.

Участок № 9:

территория станицы Васюринской, расположенная от переулка Больничного до береговой линии р.Кубань, от ул.Пионерской (нечётная сторона) до улицы Красноармейской (четная сторона), район бывшего ЗОС ВИЛР, вокзал, дачи.

БОУ СОШ № 13 МО Динской район.

Участок № 10:

территория станицы Васюринской, расположенная ул.Пионерская (четная сторона), ул.Железнодорожная (от ул.Пионерской (четная сторона) до ул.Жилинского), ул.Жилинского, ул.Кубанская.

БОУ ООШ № 14 МО Динской район.

Участок № 11:

территория станицы Васюринской, расположенная ул.Красноармейской (нечетная сторона), ул.Железнодорожная (от ул. Красноармейской (нечетная сторона) до ул.Чапаевой), ул.Чапаева, ул.Кубанская.

БОУ НОШ № 15 МО Динской район.

Участок № 12, для получения начального общего образования:

территория поселка Южный, расположенная в границах улиц Железнодорожной, Платановой, Совхозной, Малиновой, Краснодарской до границы с Прикубанским округом г.Краснодара.

БОУ СОШ № 20 МО Динской район.

Участок № 13:

территория п. Агроном и п. Вишняки.

БОУ ООШ № 25 МО Динской район.

Участок № 14:

территории пос. Зарождение, пос. Кочетинский, пос. Янтарный

БОУ СОШ № 28 МО Динской район.

Участок № 15:

территория села Первореченского.

БОУ СОШ № 21 МО Динской район.

Участок № 16

территория села Красносельского.

БОУ СОШ № 30 МО Динской район.

Участок № 17:

территория станицы Нововеличковская, расположенная по ул.Короткая до ул.Городской, по ул.Городской до ул.Южной, по ул.Южной до реки Понура, по ул.Набережная до ул.Невского (обе стороны) до ул.Тургенева, по ул.Тургенева (четная сторона) до реки Понура, от ул.Луначарского (нечетная стороны) до ул.Ленина, по ул.Ленина (нечетная сторона) до ул.Шаумяна, по ул.Шаумяна (нечетная) до ул.Красной, по ул.Красной (нечетная) до ул.Короткая.

БОУ СОШ № 38 МО Динской район.

Участок № 18:

территория станицы Нововеличковской, расположенная от ул.Шаумяна по четной стороне ул.Красной, по ул.Шаумяна (четная сторона), до ул.Ленина (по четной стороне) до ул.Луначарского (четная сторона), ул.Тургенева (нечетная сторона) до пер.Невского (не включая).

БОУ СОШ № 39 МО Динской район.

Участок № 19:

территория станицы Воронцовской.

БОУ СОШ № 53 МО Динской район.

Участок № 20:

территории поселка Найдорф и поселка Дальний.

БОУ СОШ № 31 МО Динской район.

Участок № 21:

территория станицы Старомышастовской, расположенная по ул.Новая Жизнь (нечетная сторона), ул. Выгонная, ул.Северная, ул.Степная, включая х.Горлачивка, х.Восточный, железнодорожный вокзал 39 км, дом дорожного мастера.

БОУ СОШ № 37 МО Динской район.

Участок № 22:

территория станицы Старомышастовской, расположенная вдоль левого берега реки Кочеты, ул. Южная, ул. Мичурина, ул. Новая Жизнь (четная сторона), включая пер. Октябрьский, ул. Сады Южные, новый микрорайон, пос. Новый.

БОУ СОШ № 29 МО Динской район.

Участок № 23:

территория станицы Новотитаровской, расположенная от ул.Первомайской (нечетная сторона) на запад до ул.Розы Люксембург (четная сторона), Юго-Западный микрорайон: между ул.Луговой (нечетная сторона) и ул.Таманской (четная сторона), ул.Солнечная (нечетная сторона), ул.8 Марта (четная сторона).

Участок № 12, для получения основного общего и среднего общего образования:

территория поселка Южный, расположенная в границах улиц Железнодорожной, Северной, Водозаборной, Крайней, Краснодарской до границы с Прикубанским округом г.Краснодара.

БОУ СОШ № 34 МО Динской район.

Участок № 24:

территория станицы Новотитаровской, расположенная от ул.Розы Люксембург (нечетная сторона) на запад до конца ул.Выгонной, включая хутор Осечки; село Примаки, п.Миловидово.

Участок № 12, для получения основного общего и среднего общего образования:

территория поселка Южный, расположенная в границах улиц Железнодорожной, Северной, Водозаборной, Крайней, Краснодарской до границы с Прикубанским округом г.Краснодара.

БОУ СОШ № 35 МО Динской район.

Участок № 25:

территория станицы Новотитаровской, расположенная от ул.Первомайской (чётная сторона) на восток до железнодорожного вокзала, посёлок Южгипрониисельстрой, Юго-Восточный микрорайон, Юго-Западный микрорайон: ул.Луговая (чётная сторона) до ул.8 Марта (нечетная сторона).

Участок № 12, для получения основного общего и среднего общего образования:

территория поселка Южный, расположенная в границах улиц Железнодорожной, Северной, Водозаборной, Крайней, Краснодарской до границы с Прикубанским округом г.Краснодара.

БОУ ООШ № 9 МО Динской район.

Участок № 26:

территория хутора Карла Маркса.