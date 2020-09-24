Собрание ДНТ “Дачник”. Ликвидировать или сохранить товарищество?

20 сентября 2020 г. в Динском доме культуры на ул. Мира, 1 жители ДНТ «Дачник» провели собрание, на котором присутствовало около 100 человек. На данное мероприятие был отведен час.

Собравшиеся хотели провести голосование о ликвидации или сохранении товарищества. Главными аргументами, поддерживающими ликвидацию, стали недоверие к председателю правления, несвоевременное выполнение им обязательств перед жителями ДНТ, дороговизна газификации и выполнения электромонтажных работ, грейдирование дорог и другие. Часть дачников хотят ликвидировать товарищество, чтобы встать на баланс сельского поселения. По их мнению, это упростит решение многих вопросов по обслуживанию их участков и выполнению различных работ обслуживающими компаниями.

Мнения разделились. Другая часть считает, что ликвидация ни к чему хорошему не приведет.

«Это не сиюминутное дело, а очень длительный и затратный процесс. Администрация не возьмет нас на баланс сразу. Вот и будем бесхозными и каждый вообще все будет делать сам для себя. А это намного затратнее и некоторым вообще не под силу», – считает дачница.

Также она добавила: «Хотят ликвидировать товарищество те, кто не хочет платить взносы. Вот и возмущаются. А если бы все вовремя сдавали деньги, быстрее бы решались вопросы. Плюс ко всему нужно распределить по улицам квартальных – тех, кто будет отвечать за отведенные им участки — финансовые сборы, проведенные работы. Это будет помощь председателю и увеличит эффективность работы в целом. Но у нас же все только негатив готовы выплеснуть, а взяться самим и помочь никто не хочет».

В течение часа неоднократно меняли членов счетной комиссии, долго не могли назначить того, кто будет вести собрание, и согласовать повестку дня. Данная неорганизованность привела к значительной потере времени.

Таким образом, на обсуждение вынесли следующие вопросы:

определить председателя собрания;

зачитать отчет о проделанной работе и потраченных средствах председателем правления ДНТ «Дачник»;

заслушать ревизионную комиссию;

принять решение о существовании или ликвидации товарищества.

После долгих перипетий председателем собрания выступила Галина Дацьо.

Присутствующие услышали от нее отчет о проделанной работе и финансовым операциям ДНТ «Дачник». В процессе у присутствующих возникали претензии. Однако вопросы об отчете она попросила задавать после выступления. Но так как время собрания было ограничено, следом выступил член ревизионной комиссии с заключением проверки.

В отчете были выявлены нарушения оформления финансовых документов по расчетам с обслуживающими компаниями ДНТ «Дачник». Далее участники должны были сделать свой выбор о продолжении деятельности товарищества или его прекращении. Для этого каждому выдали бюллетени. Однако голосование не состоялось по причине окончания времени аренды ДК. Данный вопрос остался открытым.

Один из членов правления ДНТ «Дачник» прокомментировал: «Собрание не состоялось. Потому что не довели вопрос до голосования. Собрание было сорвано. Не был составлен протокол. Мы просто собираем бюллетени назад, сегодня все прошло в форме опроса».

Как рассказал нам член ДНТ «Дачник»: «Вопрос ставился – дать оценку председателю правления, выразить ему доверие или недоверие. Этого не произошло. Точное количество голосов, кто за или против ликвидации, не было установлено. Члены счетной комиссии переизбирались дважды. Протокол собрания отсутствует, потому что не было секретаря, который должен был составлять протокол. Повестка дня не была утверждена. Одним словом, невозможно считать данное собрание состоявшимся».

Присутствующие сказали, что будут ждать и готовиться к следующему собранию.

По вопросу ликвидации товарищества был направлен запрос в администрацию сельского поселения с просьбой разъяснить участникам товарищества этапы данного процесса. А также объяснить, какие шаги необходимы для того, чтобы данное товарищество встало на баланс сельского поселения.

Когда в редакцию поступит ответ, мы опубликуем его.

Наталья Бережная.