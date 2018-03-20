Сообщение: «Мужчина, завлекающий школьниц, задержан»

Мужчина, который подъезжал к школьницам в Пластуновской и просил их о разного рода помощи, задержан. Об этом также сегодня, 20 марта, стало известно «РВС» из очередной рассылки.

«Уважаемые родители, вчера (прим. ред. 19 марта) поступила информация о том, что неизвестный человек ездил по станице Пластуновской и завлекал девочек под разными предлогами. Сегодня стало известно, что благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным на углу улиц Красной и Зеленой, удалось установить личность этого жулика. Он оказался жителем г. Усть-Лабинска, где и был задержан сегодня оперуполномоченными Динского РОВД. Оказалось, что за ним числится не одно нераскрытое дело», - говорится в рассылке.

Насколько правдива данная информация сообщим позже.

Напомним, вчера, 19 марта, к ученицам четвертого класса подъезжал подозрительный мужчина и просил девочек оказать ему помощь. Одну из них он просил помочь ему выключить его планшет, вторую – объяснить, как проехать в Краснодар. Но школьницы не поддались на уловки и вовремя поспешили уйти от неизвестного.