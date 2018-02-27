Сообщение: «Пропала 14-летняя девочка, на связь не выходит»

Сегодня, 27 февраля, на редакционный номер сразу несколько жителей прислали сообщение о пропаже ребенка.

«Раскидайте, пожалуйста, по всем группам, по всему району. Я Вас очень умоляю, пропала моя дочь Дарья С., 14 лет, ушла из дома на дополнительные занятия, отзанималась, но домой не вернулась. Одета в черную куртку с белыми звездами, вязаную шапку с бубоном и шарф серо-розового цвета, джинсы синего цвета прямые укороченные, угги грязно-розового цвета чуть выше щиколотки с пушком впереди. Глаза карие, волосы темно-русые, стрижка каре по плечи, с собой был рюкзак черного цвета», – написано в сообщении.

Последний раз девочка выходила на связь 26 февраля в 20.00.

Как оказалось, Дарья – ученица школы № 93 города Краснодара. На данный момент известно, что девочку нашли живой в одном из многоквартирных домов, она уже передана родителям, состоянию ее здоровья ничего не угрожает.