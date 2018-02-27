Сообщение: «Пропала 14-летняя девочка, на связь не выходит»
Сегодня, 27 февраля, на редакционный номер сразу несколько жителей прислали сообщение о пропаже ребенка.
«Раскидайте, пожалуйста, по всем группам, по всему району. Я Вас очень умоляю, пропала моя дочь Дарья С., 14 лет, ушла из дома на дополнительные занятия, отзанималась, но домой не вернулась. Одета в черную куртку с белыми звездами, вязаную шапку с бубоном и шарф серо-розового цвета, джинсы синего цвета прямые укороченные, угги грязно-розового цвета чуть выше щиколотки с пушком впереди. Глаза карие, волосы темно-русые, стрижка каре по плечи, с собой был рюкзак черного цвета», – написано в сообщении.
Последний раз девочка выходила на связь 26 февраля в 20.00.
Как оказалось, Дарья – ученица школы № 93 города Краснодара. На данный момент известно, что девочку нашли живой в одном из многоквартирных домов, она уже передана родителям, состоянию ее здоровья ничего не угрожает.
Комментарии
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Господи , откуда у людей столько ненависти и злобы?! Нашлась , это уже само по себе хорошо!
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Ах, как жаль, что забанить Вас, "Семён", не могут , дабы вы регулярно какашкометательством не занимались в комментариях, практически под каждой второй новостью газеты. Вы, судя по всему, одинокий, никому не нужный, бессемейный, озлобленный форумный тролль, у которого, по-просту, нет больше в жизни ничего, кроме как в интернетах свою ненависть ко всему и вся изрыгать.
Вы, видимо, даже не рассматривали тот факт, что в этом мире, к сожалению, существуют маньяки, извращенцы, неадекватные водители, прочие криминальные элементы, что и природных факторов причины пропажи ребенка тоже, к сожалению, уйма.
Вы, почему-то, позволяете себе тут всех под одну гребенку грести. А Вы-то, собственно, кто? Кто Вам дал полномочия оскорблять людей и вешать на всех ярлыки?
Марта, в перечислении всех социопатов нужно было и этого персонажа указать, хотя он и за природный фактор сойдёт.
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