Соревнования по конкуру на приз ЗСК пройдут в Южном

Турнир состоится 29 сентября в конно-спортивном комплексе «Гасконь».

Это ежегодные соревнования по конкуру на приз Законодательного собрания Краснодарского края. Стартуют они в 9.00, торжественная церемония открытия пройдет в 12.00.

В турнире будут участвовать около ста спортивных пар из Краснодара, Сочи, Динского, Красноармейского, Каневского, Курганинского, Тихорецкого районов, Республики Крым, города Севастополя, Ставропольского края и Ростовской области.

Главный приз — авторское скульптурное изображение всадника на коне, которое будет выполнено из бронзы. Также спортсмены, занявшие с первого по пятое место, получат денежные призы.



