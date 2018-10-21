Соревнования спринтеров в Динской

На стадионе «Кубань» ст. Динской прошло первенство МО Динской район по спринтерскому бегу и метаниям.

На беговые дорожки на дистанции 50, 60, 100, 200 метров вышло 27 самых быстрых мальчишек и девчонок в возрасте от 9 до 18 лет.

В результате соревнований самыми быстрыми в своих возрастных группах стали: Афанасьева Алиса, Бернгард Софья, Бойко Валерия, Попова Виолетта, Мочалина Ксения, Ломака Марина, Тонких Кирилл, Дилонян Геворк, Юрченко Виктория, Савкина Ксения, Баносова Марина, Серова Алена, Шушеначев Никита, Кожемякина Алена, Бабаев Владислав, Рютина Рита, Бочкарев Павел, Грицун Михаил, Израилев Дмитрий, Бедаш Виктория, Коваленко Данил.

Среди метателей гранаты у юношей победа у Юрия Иванова – 51 м 72 см.

В метании мяча отличился Виталий Павлов – 75 м.

В метании гранаты у девушек отличились Юлия Отвагина и Марианна Бакосова.





Старший тренер –преподаватель, главный судья В.М. Дмитриченко