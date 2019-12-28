Соревнования в Мостовском. Динские спортсмены - лучшие
21 декабря 2019 года в поселке Мостовском прошло первенство муниципального округа Мостовский район на призы Деда Мороза и Снегурочки по художественной гимнастике.
ДЮСШ №1 на этих соревнованиях представляли 5 команд.
Команда второго юношеского разряда заняла первое место.
Команда первого юношеского разряда - второе место.
Команды третьего спортивного разряда - первое и третье место.
Команда первого спортивного разряда - второе место.
Тренеры-преподаватели юных спортсменов - Ольга Черкасова и Елена Алёхина.
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