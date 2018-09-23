Соседи шумят по ночам. Что делать?

Как и героиня известной песни Аллы Пугачевой, жительница Динской измучилась от шума, создаваемого соседями. «То косят в шесть утра, то крышу начинают ремонтировать, то клумбу под окнами соседей мотоблоком пашут. И ночью покоя нет. Порой до самого позднего часа музыка, гости... Должны же быть какие-то правила, когда можно шуметь!», - написала в «РВС» женщина.

За ответом на этом журналисты отправились в администрацию Динского сельского поселения.

Официальный ответ на наш запрос звучит так:

«Правила обеспечения тишины и покоя жителей устанавливаются законами субъектов РФ.

В соответствие с законом Краснодарского края от 23 июля 2003 г. № 608-КЗ «Об административных правонарушениях», не допускается нарушать покой граждан и тишину в ночное время.

Статья 3.3 этого закона гласит, что нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий, нарушающих тишину и покой граждан, использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, балконах, верандах, летних кафе и т. д. а также громкое пение и игра на музыкальных инструментах, подача неоднократных звуковых сигналов с 23 часов ночи до 7 утра влекут наложение штрафа на граждан в размере 1 тысячи рублей, на должностных лиц — 3 тысяч, юрлиц — 10 тысяч.

Эти же действия, совершенные повторно, увеличивают штраф до 2 тысяч рублей на граждан, 5 тысяч на должностных лиц и 50 — на юрлиц».





А как определить, что соседи шумят действительно сильно?

Предельные нормы шума с 7:00 до 23:00 — до 55 децибел, а с 23:00 до 7:00 — до 45 децибел. На практике наказание грозит за шум свыше 60 децибел: именно он обычно характеризуется на слух как «очень шумно».

Для сравнения:

Разговор в спокойном тоне — это 40–50 децибел. Крики, детский плач, включённый пылесос — 80–90 децибел. Разнообразные ремонтные работы — до 100 децибел. Отбойный молоток, рок-концерт — 120 децибел.





Как же быть, если соседи не дают покоя громким шумом? Сначала - попробовать с ними договориться. Объяснить, что вам и вашей семье это мешает. Напомнить, что за это можно получить штраф.

Но если разговор не помогает, вызывайте участкового или звоните в дежурную часть полиции 02.