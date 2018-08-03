Соседи жгут костры. Что делать?

В редакцию «РВС» обратилась читательница станицы Динской с жалобой на то, что соседи в частном секторе жгут костры. Соответственно, дым идет в дом. Женщина рассказала, что в этот момент просто невозможно находиться в помещении даже взрослому, а у нее — грудной ребенок. По словам молодой мамы, если закрыть окна — в доме сразу духота, если же их открыть — сильный запах дыма и гари.

В администрации Динского сельского поселения прокомментировали, что в соответствии с законом Краснодарского края № 608 и Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Динского сельского поселения, жечь костры запрещено. Нарушителей ждет административная ответственность и штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей (для физических лиц).

В текущем году уже 10 нарушителей понесли наказание в Динском сельском поселении.

Если ваши соседи нарушают закон, разжигая костры, то вы можете обратиться по следующим телефонам:

101 – единый номер пожарной и спасательной службы;

112 – единый номер экстренных оперативных служб на территории РФ;

8 (861) 268-64-40 – телефон доверия МЧС Краснодарского края.

Отделы в администрациях поселений, куда можно обратиться с жалобами на костры:

Динское поселение - (86162) 51-7-29;

Новотитаровское поселение - (86162) 43-6-52;

Мичуринское поселение - (86162) 78-1-87;

Васюринское поселение - (86162) 31-2-66;

Нововеличковское поселение - (86162)73-4-14;

Старомышастовское поселение - (86162) 75-3-23;

Первореченское поселение - (86162) 34-3-47;

Пластуновское поселение - (86162) 37-1-32;

Красносельское поселение - (86162) 33-9-85;

Южно-кубанское поселение - 8(861)256-75-00

Какое наказание грозит нарушителям, «РВС» пояснили в управлении надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Динскому району. Согласно статьи 20.4 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой предупреждение или наложение на граждан административного штрафа от 2 до 3 тысяч рублей, на предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей.

Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима:

физические лица — 2 - 4 тыс. руб.;

должностные лица — 15 — 30 тыс. руб.;

предприниматели — от 30 до 40 тыс. руб.;

юридические лица — 200 — 400 тыс. руб.