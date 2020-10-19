Соседские куры и гуси не дают нормально жить. Что делать?

В редакцию поступают обращения граждан Динского района. Многих беспокоит содержание хозяйства у соседей. Кто-то может обеспечить для своих животных и птиц отдельную территорию для выгула, а некоторые выгуливают хозяйство прямо под окнами или возле соседского забора. И приходится людям слушать визги, нюхать отходы продуктов потребления, ловить пух и просыпаться на рассвете вместе с петухами.

Жительница Новотитаровской поделилась с нами наболевшим: «Соседка выгуливает домашнюю птицу вдоль нашего общего забора прямо под окнами моего дома. У нас вдоль участка полоса перьев и пуха. Более 50 голов птиц — гуси, куры, индюки, цесарки. Большое количество птицы, которая пасется под забором, продукты ее жизнедеятельности, шумовое загрязнение от постоянного гогота, разлагающиеся остатки пищи и прочее создают опасную антисанитарную обстановку! У меня и детей аллергия на пух. Окна открыть не можем. Любые просьбы об изоляции птицы соседка игнорирует. Куда обратиться?»

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы связались с ГБУ «Ветуправление Динского района» и администрацией сельского поселения ст. Новотитаровской.

Поведав о проблеме, начальник ветуправления Наталья Орлова прокомментировала ситуацию так: «Мы не можем разрешить или запретить выгул домашнего хозяйства птиц. Однако можем отреагировать на жалобу в индивидуальном порядке. Для этого человек должен написать нам все, что его беспокоит относительно соседских сельскохозяйственных животных. Мы рассмотрим его жалобу. Будет осуществлена выездная проверка, при которой определяется соблюдение всех норм и правил содержания*».

К некоторым из таких требований относятся: содержание птицы в чистом, продезинфицированном помещении; наличие дезковриков на входе, обеспечение соблюдения основных параметров микроклимата, вентиляции и освещения в помещении; плотность посадки кур, уток, гусей и индюков в птичнике; организованное должное кормление и уборка кормушек; профилактические прививки птицы против птичьего гриппа, болезни Ньюскала. И другие нормы.

Граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства Российской Федерации, несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность.

В администрации Новотитаровского сельского поселения мы поговорили с начальником отдела земельных отношений Ольгой Барсовой. Она сказала, что как такового закона, который бы регулировал, на каком расстоянии от дома пасти птиц, нет.

«У нас есть один нормативный документ – «Правила благоустройства Новотитаровского сельского поселения». Нормы содержания животных там не предусмотрены. Раньше они содержались в правилах землепользования, потом их исключили. В случае поступления к нам жалоб на эту тему мы выезжаем на место, беседуем. Обычно люди всегда прислушиваются. У нас такая практика. А также есть СанПиНы и управление ветеринарии, они дают свои заключения, как и в каких условиях должны содержаться сельскохозяйственные животные», – объяснила она.

Также начальник отдела отметила, что их специалисты уже выезжали по заявленным адресам. После этого мы созвонились с пострадавшей. Она подтвердила действия местных властей ст. Новотитаровской: «Да, к нам приезжали из администрации, мы разговаривали. Но никакой реакции со стороны соседки не последовало. Это просто невыносимо!»

Дополнительно в архитектурном отделе районной администрации нам рассказали об особенности строения жилых домов. Если дом одного из соседей был возведен в метре от забора, то в данном случае стена, граничащая с соседским участком, должна быть глухой. Сделать в ней оконный проем, конечно, можно. Но в таком случае жители дома должны понимать, что берут на себя ответственность за все происходящее за окном. В ситуации, с которой обратилась гражданка, так и случилось.

После всех направленных на ликвидацию проблемы действий можно рассмотреть следующие варианты разрешения ситуации:

1) написать жалобу в ветуправление (станица Динская, ул. Октябрьская, 151). Чтобы на место выехали специалисты и проверили условия содержания хозяйства соответствующим нормам;

2) написать жалобу в районную администрацию для ее дальнейшего рассмотрения. При условии, что на местном уровне проблема не решена;

3) попить с соседями чай и решить этот вопрос мирным путем. Ведь в пословице говорится: ближний сосед лучше дальней родни.

Если вы сталкивались с подобной проблемой, напишите, как ее решали.



*Приказ Минсельхоза РФ от 03.04.2006 г. № 103 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа»; приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006 г. № 90 (ред. от 06.07.2006 г.) «Об утверждении Правил по борьбе с гриппом птиц».