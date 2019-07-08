Соседские сорняки мешают жить пенсионерке

В редакцию «РВС» обратилась жительница улицы Редутской (станица Васюринская).

Дело в том, что соседи не скашивают осот, который является сорняком. Он очень быстро распространяется и уже достиг ее домовладения.

«Достучаться до соседа я попросту не могу. Обращалась в администрацию не один раз — там говорят, что по телефону не могут принять жалобу. А я просто физически до администрации не доберусь. И как быть?» - недоумевает женщина.

Журналист выехал на место. К сожалению, соседей обратившейся дома не оказалось. Действительно, сорная растительность буйно разрослась.

Мы связались с главой Васюринского сельского поселения Дмитрием Позовым, чтобы узнать, как человеку быть в данной ситуации.

«Действительно, заявление нужно писать лично. Вы приходите в администрацию, где оформляете его. Мы никогда не отказываем людям. Если человек не может добраться в администрацию, то наши сотрудники выедут к нему и помогут на месте составить документ.

Мой телефон есть в открытом доступе: 3-13-25. Ни одно обращение я не оставляю без внимания. Если есть какие-то вопросы, то всегда стараюсь помочь», - прокомментировал Дмитрий Позов.