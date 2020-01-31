Соседские войны в Южном — в чем проблема?

28 января в редакцию «РВС» обратился мужчина с наболевшей для него проблемой. Он рассказал, что долгое время его сестра находится в конфликте со своим соседом. Периодически возле двух участков случаются разборки, в обе стороны летят оскорбления и проклятья. Подобная ситуация и произошла накануне.

Как рассказал обратившийся в редакцию мужчина, ему позвонила сестра и попросила приехать, так как назревает очередной конфликт с соседом. С его слов, последний поливал забор бензином и пытался поджечь его. Как только мужчина приехал, по его заверению, сосед сестры вышел со своего двора с пистолетом и приставил дуло к его лбу. Тот, в свою очередь, вернулся в машину, взял телефон, вышел обратно и начал снимать происходящее на видео. На самой видеозаписи сосед сначала находится на территории своего двора и угрожает пистолетом оператору. После небольшой словесной перепалки он выходит со двора, держа в руках металлический уголок. Несколько раз сосед пытался догнать снимающего мужчину, вследствие чего, по словам обратившегося, нанес тому несколько ударов по спине. Также на видео видно, как сосед несколько раз бьет металлическим предметом по припаркованному автомобилю, который принадлежит пострадавшему. Далее, по словам обратившегося мужчины, он прекратил съемку, сел в машину, отъехал на какое-то расстояние от дома, ожидая приезда полиции. Через некоторое время приехали двое участковых. Один из них остался с соседом, другой проехал вместе с пострадавшим в отдел, где тот написал три заявления. Также в его планы входило снятие побоев.

К сожалению, в наших реалиях редко кто бывает доволен своими соседями. Все подобные конфликты носят частный характер, и редакция «РВС» не вправе выбирать чью-то сторону. Поэтому журналист выехал на место недавней перепалки и пообщался со второй стороной конфликта для того, чтобы попробовать составить объективную и непредвзятую картину произошедшего.

Размахивающий на видео пистолетом В. рассказывает, что подобные конфликты — не редкость. Примерно с 2002 года он сталкивается с непониманием со стороны соседей. По его словам, они забрали часть его участка, поставив высокий забор практически вплотную к дому. Там же проходит соседская канализация, которая доставляет неудобства в жаркое время года. Также В. рассказал о многих проблемных ситуациях, которые происходили за эти годы. Однако суть конфликта 28 января, с его слов, была иной. Он считает, что все произошедшее было одной большой провокацией. В. действительно имел при себе пистолет, однако он был пневматическим с почти пустым газовым баллончиком. Пистолет, кстати, как и металлический уголок, которым В. побил машину, изъяли сотрудники полиции. Как признается В., обратившегося в редакцию мужчину он не бил, так как не смог его догнать. В. рассказал, что периодически у него возникали конфликты с семьей, проживающей по соседству. В тот день он услышал, как обратившийся в редакцию мужчина оскорблял и угрожал его жене. В. вышел на улицу заступиться за свою супругу. Пострадавший вел себя вызывающе до того момента, пока не начал снимать происходящее на видео. Касательно бензина и забора В. пояснил, что мог это делать только на своей территории в хозяйственных целях. Также он отметил, что в сторону его участка направлены видеокамеры, которые круглосуточно фиксируют почти все его передвижения по двору.

Участковый сообщил «РВС», что по данному факту проводится проверка.