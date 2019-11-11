Состояние детских площадок возмутило динчан

Проблема состояния детских площадок в поселениях Динского района, как оказалось, довольно актуальна.

Так, в октябре к нам обратилась молодая мама, которая сфотографировала территорию развлекательного комплекса в центральном парке Новотитаровской.

«Детская площадка в парке опять пришла в негодность. Порванные сетки, облупившаяся краска и т. д. Она становится травмоопасной. Планируется ли ремонт?» – спрашивала она.





Мы обратились в администрацию Новотитаровского поселения, где позже нам ответили, что недочеты устранили.

В Динской у жителей пока нет претензий к центральной площадке, чего не скажешь о других территориях поселения.

«Детская площадка на улице Ульянова в Динской ужасно выглядит. Единственное, что осталось в нормальном состоянии, – горка. И то, когда дети с нее спускаются, бьются пятой точкой об землю. Качели скрипят и шатаются, песочница поросла травой, крутящиеся качели и вовсе стоят отломанные за углом. Рядом центр ремесел и библиотека, деток здесь много, а гулять негде», – возмущается местная жительница.

С аналогичной жалобой обратилась и другая динчанка. По ее словам, на улице Суворова тоже есть площадка, которая нуждается в ремонте.





В администрации Динского сельского поселения уточнили, что вторая площадка находится на улице Кольцевой, 12а. В целом чиновники сообщили, что сейчас бюджет поселения испытывает острый дефицит собственных финансовых ресурсов, поэтому в данный момент не представляется возможным оснащение этих детских площадок новым игровым оборудованием.

«При формировании бюджета на 2020 год вопрос будет предложен на рассмотрение Совету депутатов Динского сельского поселения», – ответил глава администрации Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

После публикации нескольких снимков площадок в газете «РВС» в рубрике «Книга жалоб», где станичники высказывали недовольство состоянием игровых зон, в редакцию позвонила местная жительница с недоумением.

«Странно, почему мамы и папы не могут организовать субботник, выйти и самостоятельно привести детскую площадку в нормальный вид! Ведь это для наших же детей, а мы чего-то ждем. У нас на пересечении улиц Российской и Лесной именно так и поступили местные жители», – подытожила женщина.