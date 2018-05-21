Сотрудница ГИБДД провела блиц-урок для школьников

В рамках профилактического мероприятия "Месячник дорожной безопасности детей-пешеходов" 11 мая 2018 года в БОУ СОШ № 35 ст. Новотитаровской инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД России по Динскому району младшим лейтенантом полиции Е. С. Плотниковой совместно с учащимися БОУ СОШ № 35 был проведен блиц-урок на улично-дорожной сети вблизи образовательного учреждения.

Было уделено особое внимание маршруту безопасности в соответствии с «Паспортом дорожной безопасности» данной школы, а также ученики повторили правила дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России по Динскому району





