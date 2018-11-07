Сотрудникам муниципального учреждения не платят зарплату

В редакцию «РВС» в октябре обратились сотрудники МУП «Земельно-кадастровое бюро». Они рассказали, что уже четыре месяца 13 сотрудников данной организации не получают заработную плату. По их словам, учреждение имеет долги еще и по налогам.

В разговоре с журналистами сотрудники посетовали на то, что организация выполняет платные услуги населению и должно само зарабатывать на свою хозяйственную деятельность. Но из-за неграмотного руководство оно было доведено до такого состояния, когда ни зарплаты, ни прочих обязательных платежей не погашало. У каждого работника — семья, у многих — кредиты, а люди не могут получить заработанное. «Мы приходим на работу и ждем, как решится наша дальнейшая судьба», - рассказали работники.

Сотрудники уточнили, что учредителем МУП «Земельно-кадастровое бюро» является администрация района. Туда журналисты «РВС» и обратились за комментарием. 11 октября был направлен официальный запрос. Сегодня, 7 ноября, мы получили ответ.

«Администрация МО «Динской район на ваше обращение от 11.10.2018 г. сообщает следующее.

На сегодняшний день МУП «Земельно-кадастровое бюро» является убыточным и имеет задолженность по налогам, обязательным платежам и заработной плате. В настоящее время управлением имущественных отношений администрации, являющимся учредителем данного предприятия, разработан план мероприятий, направленный на погашение задолженностей. 11 октября на должность директора предприятия назначен Ложеницын Роман Сергеевич.

Кроме того, управлением разработан проект решения Совета МО Динской район «О согласовании реорганизации МУП «Земельно-кадастровое бюро». В случае принятия такого решения советом, администрация района преобразует данное предприятие в муниципальное казенное учреждение «Земельный центр». Данная мера позволит администрации района принять меры для экономического оздоровления предприятия, восстановления его платежеспособности и погашения кредиторской задолженности и выплате заработной платы.

Сложившаяся ситуация находится на контроле как у учредителя — департамента имущественных отношений, так и у руководства района».



