В Динской неравнодушные спасают обессиленного орла

Вчера, 17 мая, на редакционный номер «РВС» прислали фотографии птицы, похожей на орла, которая находилась на дереве за зданием администрации Динского района, с сообщением о том, что, по всей видимости, ей нужна помощь.

Как оказалось, обессиленная птица сидела на земле, где ее клевали вороны. Неравнодушные сотрудники администрации посадили ее на дерево, принесли кусок мяса, но птица отказалась от еды.

Позже было принято решение везти бедолагу в краснодарскую ветклинику, специализирующуюся на птицах. Там осмотрели, установили обезвоживание и отсутствие питания. Специалист сказала, что это подвид орла. После того как врач сделала укол, «пациент» немного ожил, начал махать крыльями, но все же до полного выздоровления еще далеко.

Одна из сотрудниц взяла «найденыша» к себе домой, где продолжает действовать согласно указаниям специалиста.