Сотрудники ГИБДД останавливали женщин цветами (фото, видео)

Сотрудники ГИБДД останавливали женщин цветами (фото, видео)

Сотрудники ГИБДД останавливали женщин цветами (фото, видео)

  748
20 дней назад 8 МартаГИБДДДинской районНовости Динского районаНовотитаровскаяПоздравления 8 мартаСотрудники ДПС дарили цветы

7 марта в станице Новотитаровской сотрудники ОГИБДД по Динскому району во главе с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Виталием Криворучко и школьниками поздравляли женщин-водителей с Международным женским днем.

После взмаха жезла автоледи тут же останавливались и с серьезным видом начинали доставать необходимые документы. Как только к ним подходил инспектор с тюльпанами и дети с открытками, все как одна начинали улыбаться и благодарить сотрудников за столь неожиданный сюрприз.

Инспекторы желали женщинам безопасной езды, не нарушать правила дорожного движения и, конечно же, всегда оставаться такими же красивыми, как в этот весенний день.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title




Комментарии