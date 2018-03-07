Сотрудники ГИБДД останавливали женщин цветами (фото, видео)

7 марта в станице Новотитаровской сотрудники ОГИБДД по Динскому району во главе с главным государственным инспектором безопасности дорожного движения Виталием Криворучко и школьниками поздравляли женщин-водителей с Международным женским днем.

После взмаха жезла автоледи тут же останавливались и с серьезным видом начинали доставать необходимые документы. Как только к ним подходил инспектор с тюльпанами и дети с открытками, все как одна начинали улыбаться и благодарить сотрудников за столь неожиданный сюрприз.

Инспекторы желали женщинам безопасной езды, не нарушать правила дорожного движения и, конечно же, всегда оставаться такими же красивыми, как в этот весенний день.