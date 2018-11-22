Сотрудники ГИБДД поздравили мам и их детей (видео)

20 ноября отмечался Всемирный день ребенка. Госавтоинспекция Динского района решила поздравить детей с этим праздником.

Сотрудники останавливали автомобили, водителями которых были женщины, а их пассажирами - детки и вручали малышам шоколад, а их мамам в преддверии Дня Матери - дарили цветы. Также инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Евгения Плотникова напомнила динчанам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и вручила им листовки.



