Сотрудники прокуратуры проведут выездные приемы граждан

9 октября в 10.00 в Пластуновском поселении выездной прием граждан проведет заместитель прокурора Динского района Федор Андреевич Шолохов.

Прием будет осуществляться по адресу: ст. Пластуновская, ул. Мира, 26а (администрация Пластуновского сельского поселения).

В этот же день в 9.00 в Первореченском поселении проведет выездной прием граждан помощник прокурора Динского района Елена Андреевна Хатунцева.

Прием будет осуществляться по адресу: с. Первореченское, ул. Ленина, 221 (администрация Первореченского сельского поселения).

Личный прием будет проводиться в общем порядке. Гражданам, желающим обратиться на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В соответствии с установленным порядком приема и рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры заявители будут проинформированы о результатах проверки.