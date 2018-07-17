Сотрудников Динской ЦРБ «выселили» в холл?

В редакцию «РВС» обратился пациент хирургического отделения Динской ЦРБ. Он рассказал, что сейчас там «просто творится беспредел». Дело в том, что лифтеры находятся прямо в холле, хотя раньше вроде как у них был свой кабинет.

«Девочки просто сидят на чемоданах. Как на вокзале. Куча вещей, диван... Да сотрудникам даже переодеться негде! Разве же так можно?! Это медицинское учреждение. Куда смотрит администрация ЦРБ? Неужели нельзя выделить кабинет для людей?

Еще один нюанс: почему старшая медсестра позволяет себе нелестно высказываться о сотрудниках прямо при пациентах? Неужели так принято? Мне кажется, что это нарушение профессиональной этики!»

Ситуацию прокомментировала заместитель главного врача Динской ЦРБ по медицинской части Ирина Сергачева:

«Как известно, скоро мы получим компьютерный томограф. Сейчас подготавливается место для его установки. Будет произведена реконструкция помещения. Пока есть общая комната для дежурного персонала. Это временные неудобства. Условия для переодевания тоже есть. А вот время для сна официально не предусмотрено. Ведь они работают посменно. Так же, как и дежурные врачи, медсестры».

Главврач ЦРБ Эдуард Асланян рассказал «РВС», что в связи с установкой компьютерного томографа понадобилось выделить помещение. «Под это пришлось отдать 3 кабинета, среди которых палата, ординаторская и помещение лифтеров. Это вынужденная мера. В нашем распоряжении не так много площадей. Теперь лифтеры просто будут делить помещение с сотрудниками рентген-службы.

По поводу старшей медсестры – с ней будет проведена профилактическая беседа. Ведь субординацию нарушать просто неприемлемо».